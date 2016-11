Finał pierwszej lotniczej olimpiady

Nie liczył się wiek, doświadczenie, a jedynie wiedza o lotnictwie. Blisko 40 uczestników rywalizowało w I Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy o Lotnictwie i Przemyśle Lotniczym. Zwyciężył Krzysztof Melski z Poznania. W nagrodę czeka go lot nad Białą Podlaską, a pozostałych uczestników, którym poszło najlepiej, m.in. wizyta w BBN i zwiedzanie Pałacu Prezydenckiego.

I Ogólnopolska Olimpiady Wiedzy o Lotnictwie i Przemyśle Lotniczym wystartowała w sierpniu tego roku. Jej organizatorzy postanowili upowszechniać w ten sposób dorobek polskiego lotnictwa. Do rywalizacji mógł stanąć każdy, kto chciał sprawdzić swoją wiedzę o lotnictwie.

Do pierwszego etapu – testu internetowego – zgłosiło się ponad 70 osób, nie tylko z Polski. – Mieliśmy zawodników z Białorusi, Czech, a także Polaka mieszkającego na co dzień w Irlandii – przyznaje Monika Pawlonka, redaktor prowadząca portalu Interwizja.edu.pl, który był współorganizatorem olimpiady. Nie było też ograniczeń wiekowych. Zgłosili się więc m.in. uczniowie szkół średnich i studenci, w tym z Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie i warszawskiej Wojskowej Akademii Technicznej. Najmłodszym uczestnikiem był uczeń I klasy gimnazjum, najstarszym zaś mężczyzna na emeryturze. – Wszystkich z pewnością łączyła pasja do lotnictwa. Byli tacy, którzy traktują je hobbystycznie, ale też osoby, które albo już są związane z branżą lotniczą, albo planują z nią związać swoje zawodowe życie – mówi Pawlonka.

Uczestnicy na tym etapie musieli odpowiedzieć na 20 pytań w wybranych przez siebie dwóch blokach tematycznych. – Największym zainteresowaniem cieszyły się te, które dotyczyły historii lotnictwa i przemysłu lotniczego w Polsce oraz lotnictwa wojskowego. Nieco mniejszą popularność miały pozostałe, związane z osiągnięciami sportowymi oraz przemysłem i zapleczem badawczo-rozwojowym – wylicza organizatorka olimpiady.

Do drugiego etapu zakwalifikowały się 52 osoby, ale na finał do Białej Podlaskiej przyjechało ostatecznie 37 z nich. Tu wszyscy musieli rozwiązać test składający się z 40 pytań. – Były one przekrojowe i nieco trudniejsze niż podczas pierwszej tury. W finale to jednak zrozumiałe, bo przecież brali w nim udział najlepsi – mówi redaktorka portalu. Uczestnicy musieli m.in. znać patrona polskiego lobby przemysłowego w 1995 roku, liczbę samolotów wojskowych, jakimi dysponowało lotnictwo polskie 1 września 1939 roku, a także datę zakończenia seryjnej produkcji samolotu Iskra. Wiedza uczestników sprawdzana też była na fotografiach. – Z dwóch podanych zdjęć musieli np. wybrać to, które przedstawia Jaka-9, samolot najliczniej produkowany w latach 1942–1948. Wskazać też musieli, która fotografia przedstawia flagę lotnictwa wojskowego z czasów PRL – dodaje Monika Pawlonka.

Lot samolotem i wizyta w BBN

Zwycięzcą olimpiady został Krzysztof Melski z Poznania. Lotnictwem, zwłaszcza wojskowym, interesuje się od ponad 30 lat. Skakał ze spadochronem i działa w Stowarzyszeniu Miłośników Lotnictwa Wojskowego Krzesiny w Poznaniu. – Moją nagrodą do wyboru jest lot samolotem lub motolotnią nad Białą Podlaską. Nigdy nie byłem na tutejszym lotnisku, nigdy też nie miałem przyjemności latać motolotnią. Nagroda mnie bardzo cieszy, bo dzięki temu będę mógł być blisko tego lotnictwa – mówi zdobywca I miejsca.

Lot samolotem czeka też uczestnika, który zajął II lokatę, oraz kobietę, która jako jedna z trzech uczestniczek najlepiej napisała test. Zdobywcy pierwszych trzech miejsc otrzymali puchary i dyplomy, a także nagrody rzeczowe: książki i albumy. Specjalną nagrodę przygotowało też Biuro Bezpieczeństwa Narodowego. Już w grudniu trzej laureaci oraz najmłodszy uczestnik konkursu, uczeń gimnazjum Wiktor Oczkowski, pojadą do Warszawy. Tam czeka ich spotkanie z Pawłem Solochem, szefem BBN, a także zwiedzanie Pałacu Prezydenckiego.

– Cieszymy się, że nasza inicjatywa spotkała się z tak dużym zainteresowaniem. Planujemy już zorganizować kolejną edycję olimpiady – zapowiadają organizatorzy.

Finał I Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Lotnictwie i Przemyśle Lotniczym nie bez powodu odbył się w Białej Podlaskiej. To tu ponad 90 lat temu funkcjonowała, jako jedna z pierwszych w kraju, Podlaska Wytwórnia Samolotów. Tutaj także pierwsze próby swojego modelu latającego wykonywał Czesław Tański, konstruktor i pionier szybownictwa.

Olimpiada została zorganizowana dzięki współpracy m.in. Polskiego Lobby Przemysłowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego i Naczelnej Organizacji Technicznej w Białej Podlaskiej. W przygotowaniu konkursu uczestniczyły też Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych oraz krakowskie i dęblińskie muzea lotnictwa. Patronat honorowy nad olimpiadą sprawował Paweł Soloch, szef BBN. „Polska Zbrojna” była patronem medialnym wydarzenia.