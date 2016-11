Do WOT zgłosiło się już 10 tysięcy ochotników

Żeby wojska obrony terytorialnej były zdolne skutecznie odeprzeć pierwszy atak przeciwnika, muszą być doskonale wyszkolone. To zadanie wymagające szczególnych zdolności, dlatego powierzyłem je oficerom sił specjalnych – powiedział Antoni Macierewicz podczas konferencji w warszawskiej Akademii Sztuki Wojennej. Eksperci wojska, nauki i mediów dyskutowali o WOT.







Eksperci dyskutowali w ASzWoj o trzech aspektach funkcjonowania WOT: wojskowym, naukowo-społecznym oraz medialnym. W konferencji uczestniczyli więc nie tylko przedstawiciele resortu obrony narodowej i wojska, ale też reprezentanci nauki i mediów.



W przemówieniu inaugurującym minister obrony Antoni Macierewicz podkreślał, że WOT będą współdziałać z wojskami operacyjnymi i będą włączone w system dowodzenia całymi siłami zbrojnymi. – WOT nie będą pospolitym ruszeniem niepodporządkowanym hierarchiczne całej strukturze państwa polskiego. Będą immanentną częścią polskiej armii – podkreślał minister. – Obrona terytorialna to odrębny rodzaj sił zbrojnych i taka sama część armii jak wojska lądowe czy specjalne – mówił. Szef resortu zwrócił uwagę, że w funkcjonowaniu WOT ważne będzie współdziałanie ze strukturami paramilitarnymi. – Ten wielki ruch obywatelski odegrał gigantyczną rolę w przywracaniu armii obrony terytorialnej – zaznaczał minister. Dodał jednocześnie, że choć współdziałanie ze strukturami proobronnymi jest istotne i będzie przez wojsko pielęgnowane, to nie zawsze w tej formie, w jakiej niektórzy z członków tych struktur proobronnych to sobie wyobrażają. – Niektórzy liczyli być może, że do obrony terytorialnej będą wcielane całe formacje, w kształcie, w jakim powstały. To tak jakby domagać się, żeby klasy proobronne wchodziły w takich strukturach, w jakich przez lata funkcjonowały w szkołach. Takie działanie nie jest możliwe, ale wasz zapał, waszą wiedzę, wasze doświadczenie na pewno będziemy wykorzystywali – powiedział Macierewicz. Podał, że do WOT zgłosiło się już 10 000 ochotników.



Sprzęt dla WOT



Minister odniósł się także do zagrożeń związanych z wojną hybrydową prowadzoną przez Rosję. Wskazał, że jej największym problemem jest zatarcie granicy między stanem wojny i pokoju, a także trudne do zidentyfikowania działania dywersyjne. Zdaniem szefa MON żołnierze WOT mogą być istotnym elementem przeciwdziałania akcjom przeciwnika, mogącym stawić czoła nawet formacjom tak skutecznym w dywersji, jak specnaz – rosyjskie oddziały specjalne. – To nie jest siła, której nie da się przeciwstawić. Konieczne jest jednak przeszkolenie żołnierzy WOT na najwyższym poziomie, takim, by byli zdolni odeprzeć pierwszy atak . To zadanie niesłychanie trudne i wymagające szczególnych zdolności. Dlatego na dowódcę WOT powołałem doświadczonego byłego dowódcę Jednostki Wojskowej Komandosów w Lublińcu, pułkownika Wiesława Kukułę. Zarówno on, jak i jego kadra to ludzie szczególnie predysponowani do tego zadania – powiedział Antoni Macierewicz. Szef resortu obrony dodał też, że WOT będą wyposażane w najnowocześniejszy sprzęt produkcji krajowej. Dostarczyć go ma Polska Grupa Zbrojeniowa.



O WOT – nie tylko na wojskowo



Po oficjalnym otwarciu konferencji w Klubie ASzWoj rozpoczęły się dyskusje na różne tematy związane z tworzoną piątą siłą zbrojną RP. – WOT w znaczący sposób poszerzą całe spektrum zdolności sił zbrojnych do reagowania na współczesne zagrożenia. One nie zastąpią zdolności posiadanych przez inne rodzaje sił zbrojnych, tylko je uzupełnią i wzmocnią dla zwiększenia bezpieczeństwa państwa – mówił płk Wiesław Kukuła, dowódca WOT, podczas panelu wojskowego.







Uczestnicy dyskutowali o współdziałaniu komponentu lądowego i wojsk specjalnych z WOT, oraz o koncepcji tworzonych sił. – Pracujemy nad dokumentami strategicznymi, czyli między innymi nad zasadami użycia WOT – mówił płk Maciej Klisz, szef sztabu Dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej. Dodał, że w 2019 roku siły te będą liczyły 17 brygad, z których trzy do tego czasu osiągną już gotowość operacyjną na poziomie kompanii. Pozostałe 14 brygad będzie na różnych etapach szkolenia.



Podczas panelu naukowo-społecznego dyskutowano z kolei o organizacji WOT, strategii dotyczącej edukacji obywatelskiej, rekrutacji i szkolenia żołnierzy tych sił oraz o regulacjach obejmujących współpracę nowych struktur z władzami samorządowymi. O tym, jak tworzenie WOT wpływa na lokalne społeczności, instytucje i organizacje, mówili eksperci z MON, Wojskowego Centrum Edukacji Obywatelskiej i Akademii Marynarki Wojennej. – WOT nie będą działały w próżni społecznej. Mamy i będziemy mieli do czynienia z osadzaniem nowych struktur w 16 województwach, różnych pod względem demograficznym, mentalnym czy kulturowym – zwracała uwagę Barbara Wiśniewska-Paź, profesor Uniwersytetu Wrocławskiego. Jej zdaniem to właśnie powoduje, że przy tworzeniu nowych struktur nie można zastosować takiego samego modelu. – Bez znajomości np. historii regionu i poznania danej społeczności trudno mówić, by te struktury dobrze funkcjonowały. To rozpoznanie powinno być przeprowadzone jak najszybciej – apelowała naukowiec z Instytutu Socjologii wrocławskiej uczelni.



Michał Rachoń, dziennikarz TVP Info, poprowadził panel medialny poświęcony działaniom informacyjnym wojsk obrony terytorialnej. Eksperci omawiali m. in. współpracę WOT z mediami krajowymi, regionalnymi i lokalnymi. Dyskutowali też o swoich doświadczeniach ze współpracy z innymi rodzajami Sił Zbrojnych RP, które teraz można wykorzystać w nawiązywaniu relacji z WOT. – Dyskutowaliśmy też o mediach społecznościowych i ich podatności na działania dezinformacyjne przeciwnika oraz o potencjale WOT do obrony przed tymi zagrożeniami – mówił Rachoń. Podczas dyskusji paneliści zastanawiali się także, jaką rolę powinny odgrywać WOT w polityce informacyjnej resortu obrony narodowej.



Przed konferencją odbył się apel klas mundurowych zorganizowany przez Biuro MON ds. Proobronnych. Wzięło w nim udział ok. 300 uczniów, reprezentujących m.in. CXXV Liceum Ogólnokształcące im. Waldemara Milewicza w Warszawie, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Białobrzegach, LO im. Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Urlach oraz Zespół Szkół nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Mińsku Mazowieckim.







Dyskusji na ASzWoj towarzyszyła wystawa sprzętu PGZ. Można było obejrzeć m.in. modułowy system broni strzeleckiej MSBS-5,56 MM, bezzałogowiec krótkiego zasięgu pionowego startu i lądowania polskiej produkcji Atrax M, lekki system rakietowy Pirat oraz przenośny przeciwlotniczy zestaw rakietowy Grom. Przed placem apelowy akademii stanęła też kryta strzelnica ćwiczebna w kontenerach 40ft HC, przeznaczona do prowadzenia szkoleń także z użyciem amunicji ostrej.