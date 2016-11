Nowy dowódca 15 Brygady Wsparcia Dowodzenia

Nowym dowódcą 15 Sieradzkiej Brygady Wsparcia Dowodzenia został płk Robert Krupa, który zastąpił na tym stanowisku płk. Romana Januszewskiego.

Przekazanie obowiązków dowódcy brygady odbyło się 18 listopada na placu apelowym brygady w obecności zastępcy dowódcy Garnizonu Warszawa płk. Krzysztofa Ksenia i zaproszonych gości.

– Z dumą obejmuję obowiązki dowódcy 15 Sieradzkiej Brygady Wsparcia Dowodzenia. To dla mnie wielki honor, ale i wyzwanie. Dziękuję dowódcy Garnizonu Warszawa za zaufanie, jakim mnie obdarzył powierzając mi stery tej jednostki. Pan pułkownik Januszewski przez 1811 dni swojego dowodzenia prowadził brygadę od sukcesu do sukcesu, pomnażając dorobek pokoleń żołnierzy służących w Sieradzu. Mądra maksyma mówi, że powtórzyć sukces jest znacznie trudniej niż odnieść go po raz pierwszy, więc zdaję sobie sprawę z tego, jak trudne zadanie mnie czeka. Panie Pułkowniku, melduję, że zrobię wszystko, żeby nie zmarnować tego, co Pan Pułkownik i Pana poprzednicy zrobili dla brygady – mówił podczas wystąpienia obejmujący obowiązki dowódcy płk Robert Krupa.



Pułkownik Robert Krupa urodził się 1 listopada 1967 r. w Sieradzu. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Łączności w Zegrzu (1992 r.), Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy (studia magisterskie na kierunku elektronika i telekomunikacja - 1998 r.), Politechniki Białostockiej (studia podyplomowe -1999 r.) oraz Akademii Obrony Narodowej (kurs kwalifikacyjny na stopień podpułkownika – 2011 r., Wyższy Kurs Operacyjno-Strategiczny – 2016 r.). Służbę wojskową rozpoczął w 1988 r. jako podchorąży WSOWŁ w Zegrzu. Do sieradzkiej brygady przybył w roku 1992. Pełnił obowiązki kolejno na stanowiskach: dowódcy plutonu, dowódcy kompanii, szefa sztabu batalionu, oficera sekcji operacyjnej S-3, szefa sekcji operacyjnej S-3, dowódcy batalionu i szefa sztabu brygady. Obowiązki dowódcy brygady objął 21 listopada 2016 r.

Tekst: Beata Michalska