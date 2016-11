Wiceminister Szatkowski w Kanadzie

W dniach 18–20 listopada podsekretarz stanu Tomasz Szatkowski wziął udział w konferencji Halifax International Security Forum (HISF), organizowanej w Kanadzie.

Co roku przedsięwzięcie to gromadzi około 300 gości z 60 krajów, w tym wysokich rangą przedstawicieli administracji państwowych, organizacji międzynarodowych i think-tanków.

W bieżącym roku w konferencji uczestniczyli m.in.: prezydent Chorwacji, wicepremier Ukrainy, ministrowie obrony Kanady, W. Brytanii, Francji i Estonii, zastępca sekretarza generalnego NATO oraz szerokie grono amerykańskich kongresmenów.

W trakcie kilku sesji konferencji dyskutowane były bieżące wyzwania dla bezpieczeństwa międzynarodowego. Wiceminister Szatkowski brał udział w roli prelegenta w panelu „The New Battlefield: Where is it?", moderowanym przez dyrektora The McCain Institute for International Leadership Kurta Volkera, w którym głos zabierali także dowódca NATO ds. transformacji gen. Denis Mercier, dyrektor Centrum Integracji Zdolności w Dowództwie ds. Szkolenia i Doktryn SZ USA gen. Herbert McMaster.

W ramach przedsięwzięcia wiceminister Szatkowski uczestniczył także w śniadaniu roboczym wydanym przez ministra obrony Kanady, dotyczącym operacji pokojowych ONZ, potwierdzając w jego trakcie kontrybucję Polski w postaci pododdziału inżynieryjnego i zapraszając do szkolenia personelu w Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach.

Na marginesie HISF podsekretarz odbył szereg spotkań dwustronnych. Podczas rozmowy z wiceministrem obrony Kanady, Johnem Forsterem, omówił stan i perspektywy polsko-kanadyjskiej współpracy obronnej oraz implementację postanowień szczytu NATO w Warszawie. Podziękował za zaangażowanie SZ Kanady we wzmacnianie bezpieczeństwa wschodniej flanki Sojuszu, w tym w zakresie wspólnych szkoleń i ćwiczeń z naszymi wojskami, realizowanymi m.in. w ramach flagowego dwustronnego projektu Maple Detachment. Wyraził także nadzieję, że zaangażowanie SZ Kanady w Polsce będzie kontynuowane. Wiceminister Forster podziękował Polsce za wydzielenie kompanii czołgów do batalionowej grupy bojowej na Łotwie, której państwem ramowym jest Kanada.

W trakcie spotkań z przedstawicielami USA (senatorami Johnem McCainem i Danem Sullivanem) wiceminister Szatkowski poruszył głównie sprawy dotyczące planowanego rozszerzenia obecności amerykańskich sił zbrojnych w RP. Wskazał nasze oczekiwanie podtrzymania tych zobowiązań przez nową administrację. Rozmawiał także z zastępczynią sekretarza generalnego NATO Rose Gottemoeller, przewodniczącym Komitetu Wojskowego Sojuszu gen. Petrem Pavlem oraz przedstawicielami państw członkowskich NATO (ministrem obrony Estonii – Hannesem Hanso, sekretarzem stanu w MO Niemiec – Ralfem Brauksiepe, zastępcą ministra obrony ds. polityki obronnej – Nicolą Brzicą), poruszając przede wszystkim kwestie związane z wdrażaniem decyzji ze szczytu w Warszawie.

Oprac. Sekretariat podsekretarza stanu w MON