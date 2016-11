Zaplecze dla wojska

Koncepcję tzw. paszportu do współpracy z Siłami Zbrojnymi RP oraz jednolity program szkolenia członków organizacji proobronnych przedstawiło MON podczas konferencji poświęconej temu ruchowi. Na program składają się kursy w jednostkach wojskowych, obejmujące m.in. musztrę, taktykę, łączność, szkolenie medyczne i chemiczne.

Przedstawiciele prawie 50 najważniejszych organizacji proobronnych przyjechali do Warszawy, aby spotkać się z ministrem obrony narodowej na konferencji dotyczącej współpracy resortu z organizacjami proobronnymi w latach 2016–2017. – Bez waszej determinacji, bez ruchu proobronnego nie byłoby dążenia do przemiany i odbudowy Wojska Polskiego – powiedział Antoni Macierewicz. Zaznaczył, że fundamentem działania organizacji proobronnych jest patriotyzm. – Macie jedną partię polityczną, tą partią jest Polska – dodał.

Minister zaapelował o zachowanie jak największej jedności, spójności i współdziałania ruchu proobronnego, w tym o ujednolicanie wewnętrznych regulaminów i ćwiczeń. Szef MON zaznaczył przy tym, że organizacje nie muszą rezygnować z własnej tożsamości. – Ważne jest, abyście według podobnego modelu ćwiczyli, szkolili swoich członków i realizowali tę kluczową funkcję, która na was spada, czyli łączenie wysiłku na rzecz bezpieczeństwa struktur samorządowych i rządowych z wysiłkiem Ministerstwa Obrony Narodowej – podkreślił minister.

Antoni Macierewicz przypomniał, że członkowie organizacji proobronnych mogą wstąpić w szeregi wojsk obrony terytorialnej. Obiecał, że MON będzie wspierał ich finansowo, a Agencja Mienia Wojskowego przekaże im mienie, które nie jest już potrzebne wojsku i znajduje się w jej zasobach. – Tworzycie naturalne zaplecze wojsk obrony terytorialnej, będącej piątym rodzajem Sił Zbrojnych RP. Waszą rolą jest łączyć obronę terytorialną z działalnością struktur administracyjnych – mówił Antoni Macierewicz.



Film: MON

Koncepcję tzw. paszportu do współpracy z Siłami Zbrojnymi RP przedstawił Waldemar Zubek, dyrektor Biura ds. Proobronych. – Paszport to zaświadczenie, że dana grupa odbyła szkolenie, które uprawnia ją do wspólnych ćwiczeń z oddziałem wojskowym – tłumaczył. Biuro opracowało jednolity program szkolenia składający się z kursów podstawowych i specjalistycznych, które w 2017 roku będą się odbywały w jednostkach wojskowych. Obejmują one m.in. musztrę, taktykę, łączność, szkolenie medyczne i chemiczne.

Program chwalił Mariusz Sybilski, wiceprezes stowarzyszenia FIA – Wierni w gotowości pod bronią, którego instruktorzy prowadzą szkolenia wojskowe dla członków organizacji proobronnych i uczniów klas mundurowych. Zwracał uwagę, że z jednej strony paszport dopuszcza organizacje do działania z wojskiem, a z drugiej – wyrówna poziom ich wyszkolenia. – To przepustka do dalszej współpracy z wojskiem. Dzięki paszportowi będę mógł w przyszłości pojechać na ćwiczenia poligonowe „Dragon” i działać razem z żołnierzami – mówi Mariusz Sybilski.

Propozycje MON dobrze przyjęły też inne organizacje proobronne. – Jesteśmy zainteresowani udziałem w szkoleniach – podkreślał kpt. Ireneusz Jastrzębski, szef Wydziału Organizacyjnego Związku Strzeleckiego „Strzelec”, organizacji mającej w całym kraju około 1500 członków. Jak mówił kapitan, w tym roku strzelców szkolili żołnierze z Oddziału Specjalnego Żandarmerii w Mińsku Mazowieckim. W grudniu 35 członków organizacji zakończy naukę i otrzyma certyfikaty.

Konferencję zorganizowało Biuro do Spraw Proobronnych MON.