Kurs samoobrony kobiet w CPdMZ

Tak jak w innych 30 miastach Polski 19 listopada w Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach odbyły się zajęcia pokazowe z samoobrony kobiet. Kurs samoobrony dla kobiet organizowany przez Ministerstwo Obrony Narodowej skierowany jest do wszystkich pań, które chcą zdobyć umiejętności zachowania się w sytuacji niebezpiecznej.

Do CPdMZ zgłosiło się 30 kobiet. Panie miały możliwość zapoznać się z programem szkolenia, jaki ich czeka. Instruktor walki wręcz mjr Sylwester Cieśla zademonstrował wraz z elewami służby przygotowawczej elementy rozgrzewki, kolejne etapy programu oraz podstawowe chwyty stosowane w samoobronie. – Czeka Was ciężka praca, ale mam nadzieję, że wasze zaangażowanie nie osłabnie, będziecie bowiem uczyć się od najlepszych – powiedział komendant Centrum do uczestniczek kursu samoobrony.

Na koniec instruktor Cieśla zademonstrował, do czego można dojść, gdy poświęci się czas na doskonalenie zdobytych umiejętności, rozbijając poukładane warstwy płyt ciosem, którego będzie uczył także uczestniczki szkolenia.

Samoobrona Kobiet to projekt bezpłatnych szkoleń. Najlepsi wojskowi instruktorzy z CPdMZ będą uczyli i pokazywali mieszkankom świętokrzyskiego, jak doskonalić umiejętności i techniki samoobrony po to, aby w razie niespodziewanego ataku czy znalezienia się w sytuacji zagrażającej osobistemu bezpieczeństwu potrafiły sobie z nimi poradzić.

Wszystkie panie zgodnie zadeklarowały, że program jest bardzo ciekawy i na pewno umiejętności zdobyte podczas szkolenia przydadzą im się w codziennym życiu.

Tekst: kpt. Kamila Kreis-Tomczak