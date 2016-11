Nominacje na stanowiska

To najliczniejsza zmiana, jaka dokonuje się w strukturach dowodzenia Wojska Polskiego od wielu lat. Długo na nią czekaliśmy, długo zastanawialiśmy się nad każdą decyzją dlatego, że są one podejmowane w bardzo szczególnej sytuacji – powiedział minister obrony narodowej Antoni Macierewicz. W piątek w siedzibie Ministerstwa Obrony Narodowej szef MON wręczył 56 żołnierzom nominacje na nowe stanowiska służbowe.

– Polskie wojsko przechodzi nie tylko zmiany wewnętrzne, czego znakiem jest powołanie decyzją Sejmu z przedwczoraj nowego rodzaju Sił Zbrojnych RP – Wojsk Obrony Terytorialnej, ale przechodzi także bardzo głębokie zmiany personalne, organizacyjne i te, które są związane z obecnością naszych sojuszników na terenie Rzeczpospolitej – mówił podczas uroczystości minister Antoni Macierewicz.

– Rozpoczęły się działania przygotowujące rozlokowanie sił sojuszniczych na terenach zachodnich i północno-wschodnich Rzeczpospolitej w styczniu przyszłego roku. To do Panów będzie należało zorganizowanie współpracy Wojska Polskiego z naszymi sojusznikami, będzie należało przygotowanie się do nowych wyzwań, nowych zadań, jakie będą realizowane w najbliższym czasie. Powierzam Panom odpowiedzialne stanowiska, powierzam Panom w istocie kierowanie polską armią – mówił szef MON.

– Jestem przekonany, że spełnicie to zadanie bardzo dobrze. Musicie wiedzieć, że realizując współdziałanie z naszymi sojusznikami, możecie liczyć w pełni nie tylko na wszystkie możliwości, wynikające z dotychczasowych kompetencji, jakie posiada Ministerstwo Obrony Narodowej, ale także na te, które pani premier nałożyła na mnie, powierzając mi funkcję pełnomocnika ds. współdziałania wszystkich struktur państwowych z naszymi sojusznikami – podkreślił.

– Polska armia musi się rozwijać, polska armia musi się modernizować i to w wymiarze technicznym, ale także personalnym i organizacyjnym. Jak Państwo wiecie, chcemy doprowadzić do tego, żeby rychło armia liczyła co najmniej 150 tys. żołnierzy w czasie pokoju. To nie jest wyzwanie przekraczające nasze możliwości, ale to jest minimum, które powinna liczyć armia kraju tak dużego jak Polska. (…). To wy będziecie tą armią dowodzili. Polska na Was liczy – zaznaczył szef MON.

W uroczystości udział wzięli: gen. broni Michał Sikora, I zastępca szefa Sztabu Generalnego WP; gen. broni Marek Tomaszycki, dowódca operacyjny rodzajów sił zbrojnych; gen. broni Leszek Surawski, I zastępca dowódcy generalnego rodzajów sił zbrojnych; gen. bryg. Robert Głąb, dowódca Garnizonu Warszawa; płk Tomasz Połuch, komendant główny Żandarmerii Wojskowej.

Na zakończenie uroczystości minister Antoni Macierewicz w towarzystwie przedstawicieli kierowniczej kadry SZRP złożył wieniec i zapalił znicz pod tablicą upamiętniającą ofiary katastrofy lotniczej pod Smoleńskiej.

Wśród wyznaczonych na nowe stanowiska służbowe są m.in.:

GEN. BRYG. Wojciech GRABOWSKI – na stanowisko inspektora wojsk lądowych w Dowództwie Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych;

GEN. BRYG. Sławomir KOWALSKI – na stanowisko inspektora rodzajów wojsk w Dowództwie Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych;

GEN. BRYG. Maciej JABŁOŃSKI – na stanowisko szefa Zarządu Planowania Użycia Sił Zbrojnych i Szkolenia – P3/P7;

GEN. BRYG. Stefan MORDACZ – na stanowisko szefa zarządu obrony powietrznej i przeciwrakietowej – zastępcy inspektora rodzajów wojsk w Dowództwie Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych;

PŁK Cezary WIŚNIEWSKI – na stanowisko inspektora sił powietrznych w Dowództwie Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych;

PŁK Robert DROZD – na stanowisko szefa Zarządu Kierowania i Dowodzenia – P6;

PŁK Jarosław STEĆ – na stanowisko szefa Zarządu Planowania Rzeczowego – P8;

PŁK Jarosław STOCKI – na stanowisko szefa zarządu obrony przed bronią masowego rażenia w Dowództwie Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych;

PŁK Robert ORŁOWSKI – na stanowisko zastępcy dowódcy - szefa sztabu 16 Dywizji Zmechanizowanej;

PŁK Dariusz ŻUCHOWSKI – na stanowisko zastępcy szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych – szefa logistyki

PŁK Piotr WANIEK – na stanowisko dowódcy 9 Brygady Wsparcia Dowodzenia Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych;

PŁK Adam SŁODCZYK – na stanowisko szefa szefostwa transportu i ruchu wojsk – centrum koordynacji ruchu wojsk;

PŁK Maciej TRELKA – na stanowisko szefa zarządu działań lotniczych w Dowództwie Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych;

PŁK Marek GŁADYSZ – na stanowisko zastępcy szefa Zarządu Kierowania i Dowodzenia- P6;

PŁK Dariusz PARYLAK – na stanowisko dowódcy 10 Brygady Kawalerii Pancernej;

PŁK Piotr FAJKOWSKI – na stanowisko zastępcy dowódcy 1 Brygady Pancernej;

PŁK Dariusz MENDRALA – na stanowisko zastępcy dyrektora Departamentu Budżetowego;

PŁK Janusz PIWKO – na stanowisko szefa szefostwa służby uzbrojenia i elektroniki w Inspektoracie Wsparcia Sił Zbrojnych;

PŁK Piotr SZEFLER – na stanowisko szefa szefostwa techniki lotniczej – głównego inżyniera wojsk lotniczych w Inspektoracie Wsparcia Sił Zbrojnych;

PŁK Marek ADAMOWICZ – na stanowisko szefa infrastruktury w Inspektoracie Wsparcia Sił Zbrojnych;

PŁK Andrzej ISEMAN – na stanowisko komendanta Oddziału Żandarmerii Wojskowej w Bydgoszczy;

PPŁK Bogdan PROKOP – na stanowisko dowódcy 2 Pułku Inżynieryjnego;

PPŁK Krzysztof KNUT – na stanowisko szefa zarządu działań niekinetycznych w Dowództwie Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych;

PPŁK Robert DMUCHOWSKI – na stanowisko szefa szefostwa służby żywnościowej Inspektoracie Wsparcia Sił Zbrojnych;

PPŁK Paweł MELA – na stanowisko komendanta 1 Regionalnej Bazy Logistycznej;

PPŁK Robert PAWLICKI – na stanowisko komendanta Centrum Szkolenia Żandarmerii Wojskowej.

Źródło: MON