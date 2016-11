Walka w cyberprzestrzeni

Jednym z tematów poruszanych podczas warszawskiego szczytu NATO była kwestia bezpieczeństwa w sieci. Członkowie Sojuszu uznali wówczas, że cyberprzestrzeń, to obok lądu, wody i powietrza, kolejne z pól walki. O tym jak zapewnić bezpieczeństwo w tym obszarze, rozmawiali uczestnicy konferencji Cyber Security.





– Mówimy nie tylko o obronie przed atakiem teleinformatycznym na kluczową infrastrukturę krytyczną, ale także o tym, jak ważne jest projektowanie wojskowych i cywilnych systemów tak, by uwzględniały możliwość ataku cybernetycznego – mówił Michał Jach (PiS), przewodniczący sejmowej Komisji Obrony Narodowej.



Generał broni Mirosław Różański, dowódca generalny rodzajów sił zbrojnych zauważył, że mówiąc o cyberprzestrzeni, musimy brać pod uwagę dwa aspekty: zdolność do posiadania, gromadzenia i przechowywania danych, a także zadania, które stawiamy przed wojskiem. – Powinniśmy poszukiwać rozwiązań, które umożliwią bezpieczne przetwarzanie informacji, gdyż to one stają się cenniejsze niż liczba posiadanych czołgów, okrętów czy samolotów – mówił. – Z drugiej strony musimy też zapewnić bezpieczeństwo działania samych sił zbrojnych, by w przypadku awarii sieci, dalej mogły funkcjonować – dodał.



Płk Zbigniew Klonowski, reprezentujący Dowództwo Operacyjne, zauważył, że walka cybernetyczna w przypadku działań zbrojnych jest wyjątkowo trudna. Działania zbrojne charakteryzują się bowiem tym, że zawsze między dwoma stronami konfliktu jest ustalona konkretna granica, której w przypadku działań w sieciach określić nie można. – W przypadku działań zbrojnych znamy przeciwnika, ale kiedy działamy w cyberprzestrzeni, początkowo nie jesteśmy pewni, czy ingerencja w nasze systemy to przypadkowa próba wniknięcia do systemu czy preludium konkretnej, zaplanowanej operacji ani kto za tym stoi – mówił.



Wojskowi naukowcy kontra cyberprzestrzeń



Podstawą skutecznej obrony przed atakami cybernetycznymi jest dobrze wyszkolona kadra. Cyberwojownicy kształcą się między innymi na Wojskowej Akademii Technicznej np. na kierunkach elektronika czy cybernetyka. – Cyberwojownikiem nie może jednak zostać każdy, kto ma odpowiednią wiedzę, bo w tym przypadku sama wiedza nie wystarczy. Każdy kandydat na cyberwojownika musi także wykazać się odpowiednimi predyspozycjami psychologicznymi, zaangażowaniem oraz inicjatywą, np. w programowaniu – mówił płk Zbigniew Piotrowski, Dyrektor Instytutu Telekomunikacji WAT.





WAT współpracuje z uczelniami cywilnymi przy realizacji badań naukowych dotyczących cyberprzestrzeni. Analizą ich wyników zajmuje się Inspektorat Implementacji Innowacyjnych Technologii. – Na uczelniach i w ośrodkach badawczych poszukujemy nowych technologii. Umieszczamy je w bazie danych, z której korzystają użytkownicy wojskowych sieci, a przede wszystkim osoby, które odpowiadają za zakup sprzętu dla wojska – mówił płk Dariusz Mamot z I3TO.



Cyberwalka to nie tylko sprawa wojska



Mimo, że aspekty militarne zdominowały tematykę konferencji, eksperci podkreślali, że walka w sieci nie dotyczy tylko wojska. – Jeśli nastąpi atak, którego skutkiem będzie brak prądu, to wszyscy go odczujemy – przekonywał dr Krzysztof Malesa, zastępca dyrektora Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Zdaniem generała brygady rezerwy Włodzimierza Nowaka, należy zwrócić szczególną uwagę na ochronę infrastruktury krytycznej, a także edukować w tym zakresie pracowników administracji, samorządów, a także przedsiębiorców. – Przestępca zawsze atakuje najsłabsze ogniowo – w przypadku działania w cyberprzestrzeni może być to ingerencja w system, bądź odcięcie użytkownika od sieci – podkreślił dr Wacław Iszkowski, prezes Zarządu Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji w latach 1993-2016.



Dariusz Gwizdała, zastępca szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego mówił, że rozwój technologii, to wyzwanie dla administracji publicznej, ale nie ma powodów do obaw. Zapowiedział, że administracja publiczna, będzie w tej kwestii współdziałać z sektorem prywatnym i naukowym. Dodał również, że będą tworzone kolejne jednostki, których zadaniem będzie odpieranie ataków cybernetycznych. – Zapewnienie bezpieczeństwa obywatelom, także cybernetycznego, to obowiązek państwa – podkreślił.