Celem MON jest odkłamywanie historii

Przywracamy prawdę o polskich walkach o niepodległość i bohaterstwie Żołnierzy Niezłomnych – mówił Antoni Macierewicz, podsumowując działania MON dotyczące polityki historycznej. Minister zapowiedział też budowę Kolumny Chwały Wojska Polskiego, upamiętniającej zwycięską wojnę z bolszewikami. Pomnik ma być odsłonięty w setną rocznicę Bitwy Warszawskiej.

Dziś w Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie odbyła się konferencja poświęcona polityce historycznej resortu obrony. Minister Antoni Macierewicz podkreślał, że prowadzona przez MON polityka historyczna ma na celu ujawnianie prawdy o wydarzeniach, jakie miały miejsce po II wojnie światowej. W szczególności chodzi tu o odkłamywanie wydarzeń związanych z walkami opozycji antykomunistycznej i losami Żołnierzy Niezłomnych. – Przykładamy dużą wagę do upamiętniania ich dziejów, a jednym ze sposobów na to jest nadawanie jednostkom wojskowym imion niezłomnych bohaterów – mówił minister.

Kolumna Chwały

Minister Macierewicz zaznaczył także, że dorobek Armii Krajowej i powstańców warszawskich to fundament, na którym budujemy naszą świadomość narodową. – Historia byłaby jednak zafałszowana, gdyby ją zakończyć w styczniu 1945 roku, w chwili rozwiązania AK. Jej dzieje kontynuowane były aż do lat 60., do kiedy walczyli ostatni Niezłomni – zauważył szef MON.

Jednocześnie minister podkreślił, że nie ma związku między Ludowym Wojskiem Polskim, powołanym jako armia okupacyjna mająca utrzymać w ryzach naród, a polską armią służącą niepodległości kraju. – Obecne wojsko nie kontynuuje tamtych tradycji, to dwie odrębne formacje, do czego innego powołane i czemu innemu służące – mówił Macierewicz. Dodał też, że resortowi zależy na pokazywaniu losów żołnierzy służących w LWP, którzy przeciwstawili się systemowi PRL-u. W tym duchu MON będzie obchodzić 35-lecie wprowadzenia stanu wojennego. – Chcemy z tej okazji przypominać o bohaterach takich jak gen. Ryszard Kukliński, którzy walczyli z wewnętrznym wrogiem – mówił szef MON.

Macierewicz zapowiedział też włączenie się polskiego wojska w rządowy program „Niepodległa”, związany z 100. rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości. – Zwieńczeniem walk o wolność była Bitwa Warszawska, największe osiągnięcie polskiego oręża w naszej najnowszej historii – stwierdził minister. Szef MON zapowiedział wybudowanie na 100. rocznicę bitwy Kolumny Chwały Wojska Polskiego upamiętniającej zwycięską batalię. – Taki pomnik musi powstać w Warszawie – mówił minister.

Rola historii

Wyrazem powrotu do tradycji międzywojennych było też powołanie Akademii Sztuki Wojennej w miejsce Akademii Obrony Narodowej. – Swoją nazwą i sposobem działania nawiązuje ona do istniejącej w XX-leciu Wyższej Szkoły Wojennej, kuźni kadr oficerskich II Rzeczypospolitej – mówił prof. Wojciech Fałkowski, wiceminister obrony.

Wiceszef MON zaznaczał, że resort chce przywrócić historii rolę „czynnika tworzącego podstawy patriotyzmu i zaangażowania żołnierzy w misje służenia państwu”. Dlatego nauka tego przedmiotu została od nowego roku akademickiego wprowadzona w wszystkich pięciu wyższych szkołach wojskowych. Jak zapowiedział wiceminister, od nowego semestru historia będzie także obowiązkowym przedmiotem dla cywilnych słuchaczy tych uczelni.

Prof. Fałkowski mówił również o rozpoczętym wiosną tego roku przeglądzie sal tradycji. Specjalna komisja z MON odwiedziła i oceniła ponad 60 sal z przeszło 140 istniejących w wojsku. – Jesteśmy zaskoczeni ich wysokim poziomem – przyznał wiceminister. Przegląd sal ma się zakończyć do wiosny przyszłego roku.

Elementem polityki historycznej MON jest też budowa na Cytadeli nowej siedziby Muzeum Wojska Polskiego oraz opracowanie dla kombatantów, którzy walczyli w podziemiu antykomunistycznym, specjalnych mundurów. Po raz pierwszy mają w nich wystąpić 1 marca 2016 roku z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.