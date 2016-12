Praga chce zbudować tarczę antyrakietową

Czesi rozpoczęli przymiarki do budowy tarczy antyrakietowej. Nowoczesny system ma zastąpić posowieckie, używane od połowy lat 70. XX wieku, zestawy rakietowe 2K12 Kub. Ministerstwo obrony ogłosiło, że poszukuje dostawcy mniej niż dziesięciu baterii. Pod uwagę jest branych pięciu zagranicznych producentów. Kontrakt będzie wart około 250 mln dolarów.

Ministerstwo Obrony Republiki Czeskiej zwróciło się o informacje o rakietowych systemach przeciwlotniczych do kilku firm. Swoje propozycje przysłało pięciu producentów. Są to: Lockheed Martin ze Stanów Zjednoczonych, Kongsberg z Norwegii, Rafael z Izraela, Diehl z Niemiec i MBDA z Wielkiej Brytanii. Rzecznik czeskiego resortu obrony podał, że chodzi o zakup kompletnych zestawów obrony powietrznej, czyli wraz z rakietami ma być także pakiet logistyczny. Producent ma również zabezpieczać cały cykl eksploatacji nowego uzbrojenia, od dostawy, przez bieżące użytkowanie, remonty i modernizacje, aż po utylizację sprzętu. W grę wchodzi zamówienie, przynajmniej na początek, poniżej dziesięciu baterii, każda z co najmniej ośmioma rakietami na wyrzutniach. Platformą dla nich mają być podwozia samochodów ciężarowych Tatra. Według srvisu euro.cz. kontrakt przekroczy sześć miliardów koron, czyli równowartość około 250 mln dolarów.

Nowy system zastąpi posowieckie zestawy rakietowe 2K12 Kub, które weszły do służby w czechosłowackich siłach zbrojnych w 1975 roku. W latach 2006–2008 firma Retia zmodernizowała je do standardu SURN CZ. Dokonano wówczas modyfikacji samobieżnej stacji radiolokacyjnej wykrywania i naprowadzania SURN 1S91. Opublikowana w 2011 roku biała księga o obronności Czech zawierała informację, że „kuby” będą wycofane ze służby w 2018 roku. Jednak obecnie mówi się o terminie późniejszym o dwa lata. Ministerstwo obrony nie skorzystało z oferty krajowego przemysłu, który proponował, żeby wydłużyć czas użytkowania obecnych zestawów przez zastąpienie sowieckich rakiet zachodnimi.



Cztery baterie „kubów” są w wyposażeniu 251 Sekcji Rakiet Przeciwlotniczych z 25 Pułku Rakiet Obrony Powietrznej w mieście Strakonice. W baterii są cztery samobieżne wyrzutnie na gąsienicach, z trzema pociskami 3M9M3E każda. Natomiast 252 Sekcja Rakiet Przeciwlotniczych ma posowieckie zestawy Strzała-10 i szwedzkie RBS-70.

System Kub wszedł do uzbrojenia armii Związku Sowieckiego w 1967 roku. Ponad połowę z około 2000 wyrzutni wyeksportowano, w tym kilkaset do państw członkowskich Układu Warszawskiego. W połowie lat 70. „kuby” trafiły do Wojska Polskiego. Obecnie zestaw ten posiadają 1 i 2 dywizjon przeciwlotniczy 15 Gołdapskiego Pułku Przeciwlotniczego, 1 dywizjon przeciwlotniczy 4 Zielonogórskiego Pułku Przeciwlotniczego i 1 dywizjon przeciwlotniczy 8 Koszalińskiego Pułku Przeciwlotniczego.