Egzaminy na kurs podoficerski zakończone

W Szkole Podoficerskiej Wojsk Lądowych zakończyły się egzaminy wstępne na kurs podoficerski dla kandydatów z korpusu szeregowych zawodowych.

Egzaminy wstępne do Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych rozpoczęły się w poniedziałek, 14 listopada. Do egzaminu podeszło prawie 310 kandydatów z wojsk lądowych, marynarki wojennej, sił powietrznych, wojsk specjalnych. Kandydaci starali się o 210 miejsc na kursie na pierwszy stopień podoficerski.

Postępowanie egzaminacyjne, składało się z czterech zasadniczych etapów:

I ETAP – sprawdzian wiedzy teoretycznej z regulaminów, szkolenia ogniowego, dyscypliny wojskowej, wiedzy o Polsce i świecie i języka angielskiego;

II ETAP – sprawdzian z wychowania fizycznego weryfikujący predyspozycje kandydatów z dyscyplin siłowych, szybkościowych oraz wytrzymałościowych;

III ETAP – sprawdzian umiejętności praktycznych - sprawdzenie wyszkolenia praktycznego ze szkolenia ogniowego, taktycznego, regulaminów i musztry;

IV ETAP - rozmowa kwalifikacyjna.

Ze wszystkich części egzaminu kandydat mógł uzyskać maksymalnie 320 punktów. Nieuzyskanie przez kandydata minimum 60% punktów ze sprawdzianu wiedzy teoretycznej, umiejętności praktycznych oraz dwie oceny niedostateczne z wychowania fizycznego skutkowały natychmiastowym zakończeniem przez kandydata postępowania egzaminacyjnego i powrotem do macierzystej jednostki wojskowej.

Egzaminy wizytował szef oddziału kształcenia zawodowego Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych płk Włodzimierz Chupka, a zakończyli i podsumowali egzaminy na zbiórce i ogłosili wyniki komendant Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych płk Piotr Kriese i komendant Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych st. chor. sztab. Paweł Urbański.

Kandydaci po egzaminie wrócili do macierzystych jednostek wojskowych, a szkolenie rozpoczną 9 stycznia 2017 roku.

Pierwsze egzaminy do poznańskiej Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych dla żołnierzy z korpusu szeregowych zawodowych odbyły się w grudniu 2012 roku. Co roku świadectwa ukończenia kursu na pierwszy stopień podoficerski uzyskuje około 1000 żołnierzy dobrze przygotowanych do objęcia stanowisk dowódców drużyn i załóg. Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych wypracowała własny system egzaminowania który jest gwarantem bezstronności, jawności i uczciwości w czasie postępowania egzaminacyjnego.

Tekst: st. chor. Marcin Szubert