Żołnierz mistrzem świata w kickboxingu

Szeregowy Damian Mieczkowski, na co dzień żołnierz 8 Batalionu Remontowego 1 Pomorskiej Brygady Logistycznej, obronił pas federacji WKF podczas zawodów we Włoskiej Andrii. Były to największe w tym roku światowe mistrzostwa tej federacji.

Utalentowany kołobrzeski kickboxer startował w formule full contact. Spotkał się on w półfinałowej walce z Portugalczykiem. Kołobrzeżanin nie dał mu jednak żadnych szans, nokautując zawodnika prawym prostym już w drugiej rundzie.

W finale Damian trafił również na reprezentanta Półwyspu Iberyjskiego. Tu też nie zawiódł i pokonał Portugalczyka po zaledwie 20 sekundach walki.

W rywalizacji wzięło udział łącznie koło 1000 zawodników z 45 krajów.

Tekst: kpt. Natalia Delińska