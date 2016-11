Minister Macierewicz podsumował rok w MON

Zmiany organizacyjne w armii, szczyt NATO w Warszawie oraz ćwiczenia „Anakonda’16” to najważniejsze dokonania pierwszego roku urzędowania ministra Antoniego Macierewicza. Szef resortu obrony podsumował minione 12 miesięcy w wywiadzie udzielonym naszej redakcji.





Film: MON



– Wojsko zawsze wypełni swoje zadanie, które jest mu przez Konstytucję, ale i przez polską historię wyznaczone. Kluczowe jest wyszkolenie żołnierzy, kluczowe jest to, że wzrasta liczebność polskiego wojska. Same wojska operacyjne osiągną w tym roku przyrost co najmniej 15-procentowy, a jeżeli dodamy do tego wojska obrony terytorialnej, to widzimy, w jak niebywałym dziś w Europie tempie powiększa się polska armia i jak wzmacnia się dzięki najnowocześniejszym rodzajom broni. Myślę, że możemy liczyć także na naszych sojuszników, bo przede wszystkim liczymy na siebie – mówił minister Macierewicz w wywiadzie, który przeprowadziły Anna Putkiewicz, redaktor naczelna portalu polska-zbrojna.pl oraz Izabela Borańska-Chmielwska, redaktor naczelna miesięcznika „Polska Zbrojna”.