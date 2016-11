Pomoc dla Afryki

Fundacja „Redemptoris Missio” wysłała do Afryki kolejny transport z pomocą humanitarną. Swój skromny udział w tym wielkim przedsięwzięciu mają również żołnierze Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych.

15 listopada z siedziby Fundacji Pomocy Humanitarnej „Redemptoris Missio” wyruszył transport z pomocą humanitarną do Kamerunu i Republiki Środkowej Afryki. Transport składał się z sześciu ton przyborów toaletowych i środków czystości.

Dary z Poznania pojechały do Wrocławia, tam zostały zapakowane do kontenera. Przy współpracy z Fundacją „Serce dla Afryki” wyruszą do Gdyni i drogą morską do portu Duala w Kamerunie. Na miejscu dary przejadą przez cały Kamerun aż do Republiki Środkowej Afryki, a misjonarze rozdysponują pomoc między prowadzone przez siebie placówki. Przybory toaletowe i środki czystości, w tym szczoteczki i pasty do zębów, powinny dotrzeć do Kamerunu w połowie grudnia i będą stanowić dla afrykańskich dzieci wspaniały prezent bożonarodzeniowy.

W zeszłym tygodniu Fundacja Pomocy Humanitarnej zakończyła akcję „Kup Pan szczotkę!”. Akcja trwała dwa miesiące i przyniosła olbrzymie ilości szczotek i past do zębów. Zebrano ponad 47 tys. szczoteczek i 24 tys. past do zębów o łącznej wadze sześciu ton! Kolejne dary będą jeszcze spływały do fundacji przez najbliższe kilka tygodni. Akcja „Kup Pan szczotkę!” została zapoczątkowana w związku z wyjazdem wolontariusza fundacji - stomatologa Krzysztofa Gniazdowskiego do Kamerunu. Tam od ponad pięciu lat przy misji w Abong - Mbang działa polski gabinet stomatologiczny. Fundacja „Redemptoris Missio” zapewnia stałą obecność stomatologa w tym miejscu. Dzięki pierwszej edycji akcji misjonarze rozpoczęli naukę mycia zębów dla uczniów prowadzonych przez siebie szkół i przedszkoli. Drugą edycję akcji zorganizowano na prośbę samych misjonarzy. Zebrane w zeszłym roku szczoteczki już się zużyły, a w niektórych szkołach dzieci zabrały je ze sobą do domu jako nagrodę na koniec roku.

Afrykańczycy mieszkający w tej części Kamerunu, w której działa polski gabinet, najczęściej czyszczą zęby za pomocą patyczków, ale, jak twierdzą stomatolodzy, nie jest to dobra metoda profilaktyki próchnicy. Z bólem zęba Afrykańczycy żyją latami, czasem korzystają z usług wyrywacza zębów lub czarownika. Dentysta w Abong-Mbang jest jedynym stomatologiem w promieniu 200 km. Wraz z darami wysyłano do misjonarzy również ulotki opracowane przez stomatologów w języku francuskim i sango z dokładną instrukcją mycia zębów. Oprócz past i szczoteczek do misjonarzy trafi również mydło oraz narzędzia stomatologiczne do gabinetów w Kamerunie i w Republice Centralnej Afryki.

W pakowaniu transportu pomogli żołnierze ze Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych w Poznaniu. To taka mała pomoc, którą żołnierze mogli zaoferować. Zresztą to nie pierwszy raz, kiedy żołnierze poznańskiej SPWLąd pomagają. Staramy się pomagać na miarę naszych możliwości, akcja „Kup Pan szczotkę!” to kontynuacja współpracy z Fundacją „Redemptoris Missio”. – Uczestniczyliśmy już w akcjach „Ołówek dla Afryki”, „Puszka dla Maluszka” w kwietniu 2015 roku czy przy pakowaniu pomocy po powodzi na Bałkanach w maju 2014. Trzeba pomagać, żołnierze o tym wiedzą – podsumował udział w akcji komendant SPWLąd – st. chor. sztab. Paweł Urbański.

Tekst: Fundacja „Redemptoris Missio”, st. chor. Marcin Szubert