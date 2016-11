Żołnierz 34 BKPanc na maratonach Niagara i New York City

Major Janusz Fajger z 34 Brygady Kawalerii Pancernej z Żagania w ciągu tygodnia wystartował w dwóch maratonach w Stanach Zjednoczonych – w Niagara Falls International Marathon i prestiżowym New York City Marathon.

W pierwszym z nich, rozgrywanym na trasie z USA (Buffalo, NY) do Kanady (Niagara Falls, Ontario) biegło ok. 1200 uczestników. Trasa maratonu prowadziła malowniczą drogą wzdłuż rzeki łączącej dwa wielkie jeziora Erie i Ontario, a meta usytuowana była przy słynnym wodospadzie Niagara.

Pomimo trudnych warunków atmosferycznych, przy intensywnym deszczu i silnym wietrze, major Fajger ukończył bieg z wynikiem 2.55.59 s, co dało mu 8. miejsce w klasyfikacji ogólnej i 2. miejsce w swojej kategorii wiekowej.

Tydzień później żagański maratończyk udał się do Nowego Jorku, by wziąć udział w słynnym New York City Marathon. Jest to obecnie największy i najsłynniejszy maraton na świecie, który odbył się już po raz czterdziesty. Jego trasę poprowadzono przez pięć głównych dzielnic Nowego Jorku: Staten Island, Brooklyn, Queens, Bronx i Manhattan.

W tym roku w maratonie nowojorskim wzięło udział blisko 55 tysięcy uczestników z ponad 150 krajów. Na trudnej trasie z licznymi podbiegami na mosty i wiadukty żagański maratończyk uzyskał rezultat 2.56.20 s, co pozwoliło mu zająć 588. miejsce w klasyfikacji generalnej, 37. w swojej kategorii wiekowej i 8. miejsce wśród Polaków. – To był jeden z najtrudniejszych maratonów, w jakim uczestniczyłem, jednak magia miejsca i ponad milion kibiców na trasie biegu pozwoliła mi wykrzesać wszystkie pokłady energii – powiedział po powrocie do kraju zmęczony, jednak szczęśliwy mjr Fajger.

Warto zaznaczyć, że była to już druga próba uczestnictwa w tych zawodach. Pierwsza zakończyła się fiaskiem ze względu na odwołanie maratonu przez huragan Sandy w 2012 roku.

Tekst: kpt. Rafał Nowak