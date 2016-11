„Ryś-16” wkroczył do akcji

12 Szczecińska Dywizja Zmechanizowana rozpoczęła ćwiczenie taktyczne z wojskami pod kryptonimem „Ryś-16”. W szkoleniu na poligonie drawskim udział biorą żołnierze z jednostek wojskowych 12 Dywizji Zmechanizowanej oraz 5 Pułku Inżynieryjnego ze Szczecina.

14 listopada na uroczystej zbiórce na pasie taktycznym Mielno dowódca 12 Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej gen. dyw. Rajmund T. Andrzejczak uczestniczył w ceremonii rozpoczęcia ćwiczenia taktycznego z wojskami pk. „Ryś-16”. Na zbiórce stawiła się obsada stanowiska dowodzenia 7 Brygady Obrony Wybrzeża oraz żołnierze 12 Brygady Zmechanizowanej.

Kierownik ćwiczenia generał Andrzejczak omówił zasadnicze cele ćwiczenia oraz postawił zadania stojące przed głównym aktorem ćwiczenia – 7 Brygadą Obrony Wybrzeża, a także określił cele do realizacji przez żołnierzy 5 Pułku Inżynieryjnego. W swoim wystąpieniu dowódca dywizji zwrócił się do żołnierzy rezerwy powołanych na czas ćwiczenia. – Dziękuję tym żołnierzom rezerwy, którzy pomimo trudnych warunków atmosferycznych przybyli na ćwiczenie. Patriotyzm to nie tylko uczestniczenie w okolicznościowych marszach i noszenie koszulek z symbolami narodowymi, to także gotowość do poświęceń oraz codziennej, wymagającej służby i sprostania odpowiedzialnym zadaniom. Na zakończenie, zwracając uwagę na warunki bezpieczeństwa i rozwagę w działaniu, generał Andrzejczak życzył ćwiczącym sukcesów w realizacji zadań na jak najwyższym poziomie.

Równocześnie na terenie Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Olesznie zastępca kierownika ćwiczenia płk Tomasz Piotrowski - zastępca dowódcy dywizji, szef Sztabu 12 Dywizji zainaugurował rozpoczęcie ćwiczenia na stanowisku dowodzenia 12 DZ. Po krótkim szkoleniu kierownictwa ćwiczenia, podczas którego omówiono podstawowe uregulowania prawne z zakresu przestrzegania przepisów bhp, ochrony informacji niejawnych i przeciwpożarowych, sprawdzono łączność i procedury meldunkowe. Następnie przystąpiono do intensywnej pracy związanej z kierowaniem ćwiczeniem. Zgodnie z przyjętym harmonogramem przeprowadzono minićwiczenie, którego celem było zapoznanie się z sytuacją wyjściową ćwiczących wojsk oraz osiągnięcie gotowości wydzielonych sił i środków do głównej części ćwiczenia.



Ćwiczenie taktyczne z wojskami „Ryś-16” jest jednym z najważniejszych tegorocznych zamierzeń szkoleniowych 12 Dywizji. Jego tematem jest „Prowadzenie działań obronnych na głównym wysiłku obrony związku taktycznego”. Ćwiczenie posłuży ocenie zdolności podległych jednostek do realizacji zadań zgodnie z wojennym przeznaczeniem.

Ćwiczeniem kieruje dowództwo 12 Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej i 5 Pułku Inżynieryjnego, kierownikiem ćwiczenia jest dowódca 12 SDZ gen. dyw. Rajmund T. Andrzejczak. Poszczególne fazy ćwiczenia będą realizowane na terenie Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych Drawsko, a także terenie wykraczającym poza obszar poligonu. Ćwiczenie zakończy się 18 listopada.

Tekst: mjr Marek Nabzdyjak