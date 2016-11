Spotkanie ministrów obrony UE

Główna sesja obrad ministrów spraw zagranicznych i obrony UE, dotycząca polityki obronnej UE, zakończyła się przyjęciem wspólnych konkluzji, które realizują główne tezy polskiego stanowiska – powiedział minister obrony narodowej Antoni Macierewicz w Brukseli na spotkaniu z dziennikarzami. W poniedziałek, 14 listopada, Antoni Macierewicz uczestniczył w spotkaniu ministrów obrony państw Unii Europejskiej.

Podczas rozmów, które odbywały się w formule FAC pod przewodnictwem Wysokiej Przedstawiciel UE ds. Międzynarodowych Federiki Mogherini, szefowie resortów obrony i spraw zagranicznych omówili kwestie związane m.in. z budowaniem zdolności na rzecz bezpieczeństwa i obrony Unii Europejskiej (CSDP).

Jak zaznaczył w swojej wypowiedzi szef MON, (...) podczas sesji zostało podkreślone przede wszystkim to, iż ściana wschodnia jest tak samo istotnym i ważnym dla UE obszarem zainteresowania w sferze obrony jak flanka południowa.

Minister Macierewicz, mówiąc o współpracy UE–NATO, zaznaczył, że wysiłki i działania, jakie są i będą podejmowane na rzecz bezpieczeństwa, nie mogą być w żadnym wypadku alternatywą. – Działania te muszą być komplementarne, muszą być szczególnie rozwijane w tych sferach, w których NATO nie realizuje swoich działań. (…) Tam, gdzie NATO realizuje swoją misję, tam, gdzie musi być skierowany nasz wysiłek finansowy, planistyczny, bojowy i militarny w ramach struktur natowskich, tam UE nie będzie wchodziła w tego typu realizacje. Myślę, że mamy przed sobą jeszcze bardzo duży wysiłek do zrobienia, żeby praktycznie tę formułę rozdzielającą zastosować.

Ważnym tematem rozmów była kwestia budżetu obronnego. – Podnieśliśmy także kwestię, której nie da się ukryć i która jest fundamentalna dla polityki obronnej UE. I tak długo, jak długo państwa UE nie będą płaciły co najmniej tych 2% [PKB], liczonych wg natowskiego systemu, tak długo to wszystko będzie kwestią czasami umowną. Na to położyłem nacisk i spotkało się to z deklaratywnym oddźwiękiem. Zobaczymy, czy zakończy się wydatkowaniem większych sum pieniędzy ze strony pozostałych państw UE. Jak dotąd Polska pozostaje jednym z nielicznych państw, które ten warunek spełniają.

Szef MON, pytany o komentarz do planu Wysokiej Przedstawiciel UE ds. Międzynarodowych dotyczącego grup bojowych, powiedział, iż został on przyjęty jako propozycja do dyskusji. – Teraz, aż do wiosny przyszłego roku, a być może jeszcze dłużej, poszczególne segmenty tego planu będą uszczegóławiane, dyskutowane i precyzowane.



W trakcie pobytu w Brukseli minister obrony narodowej spotkał się z minister obrony Włoch Robertą Pinotti.