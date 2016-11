„Przełęcz ocalonych” – recenzja „Kinomaniaka” specjalnie dla „Polski Zbrojnej”

Gdy cały świat rozrywa się na strzępy, przydałby się ktoś, kto spróbuje poskładać to wszystko do kupy – mówi główny bohater filmu „Przełęcz ocalonych”. Artur Pietras z „Kinomaniaka” specjalnie dla nas prezentuje najnowszy obraz Mela Gibsona. Opowiada on historię niezwykłego żołnierza, który odmówił używania broni.





Film: Artur Pietras „Kinomaniak”