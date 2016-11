Narodowe Święto Niepodległości – relacja

Ojczyznę wolną racz nam wrócić Panie – po 123 latach zaborów największe marzenie pokoleń Polaków stało się faktem. 11 listopada 1918 roku Polska wróciła na mapy. Na pamiątkę tych wydarzeń obchodzimy Narodowe Święto Niepodległości. Zapraszamy do śledzenia całodniowej relacji z najważniejszych wydarzeń.





Film: MON







Przez 123 lata zaborów kolejne pokolenia Polaków czuły, że jedynym sposobem odzyskania niepodległości będzie wywalczenie jej na polu bitwy. Dopiero jednak wybuch I wojny światowej, gdy carska Rosja i Cesarstwo Niemieckie stanęły zbrojnie przeciw sobie, dał Polsce szansę na realizację tego celu. Umiejętne wykorzystanie wojny między zaborcami i umiędzynarodowienie sprawy polskiej doprowadziły do szczęśliwego końca. Szablą odbierzemy - serwis okolicznościowy z okazji Narodowego Święta Niepodległości.





Żołnierze Legionów Polskich w bitwie pod Kostiuchnówką (4–6 lipca 1916 r.). Fot. CAW







Niech to miejsce pokazuje, że trzeba mieć serce, ale też twardą rękę, żeby dobrze prowadzić sprawy Rzeczypospolitej – mówił w środę prezydent Andrzej Duda podczas uroczystości wmurowania kamienia węgielnego pod Muzeum Józefa Piłsudskiego. Placówka w Sulejówku ma zostać otwarta w 2018 roku, w setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.



fot. Krzysztof Sitkowski / KPRP



– Józef Piłsudski to oprócz Jana Pawła II największy Polak XX wieku i wielki wizjoner, który zdołał swoją wizję zrealizować – mówił zwierzchnik sił zbrojnych. Prezydent zaznaczył, że Piłsudski, choć jest bohaterem narodowym, nie doczekał się do tej pory swojego muzeum. Takim miejscem ma być właśnie placówka w Sulejówku.





Film: Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku







Przedstawiciele władz państwowych, kościelnych i wojska złożyli wieńce na Grobie Nieznanego Żołnierza w Warszawie. Na czele delegacji resortu obrony stał minister Antoni Macierewicz.



Fot. MON







– „Marsz, marsz, Polonia! Marsz, dzielny narodzie! Odpoczniemy po swej pracy w ojczystej zagrodzie!” Tę pieśń, z tęsknotą, wzruszeniem i marzeniem o odrodzeniu się Ojczyzny śpiewali Polacy w XIX i na początku XX wieku za oceanem. I stało się! Spełniło się marzenie ich i wszystkich tych, którzy mieszkali na polskich ziemiach zagarniętych przez zaborców. 98 lat temu - 11 listopada, 1918 roku, po 123 latach zaborów i niewoli, polskie państwo odrodziło się – mówił na Placu Piłsudskiego prezydent Andrzej Duda.



fot. Krzysztof Sitkowski / KPRP



– Faktem jest, że potem o niepodległość trzeba było walczyć w II wojnie światowej i potem, w czasie zależności od ZSRR i komunistycznych wpływów w Polsce. Gdy krwawili się znowu żołnierze niezłomni, powstańcy powstania antykomunistycznego, robotnicy w Poznaniu, Trójmieście, Radomiu, Ursusie, na Śląsku i w wielu innych miejscach. Dziś jesteśmy dzięki tamtemu bohaterstwu znowu w niepodległej i wolnej Polsce – dodał prezydent.



fot. Krzysztof Sitkowski / KPRP





Prezydent poinformował także, że skierował do Sejmu projekt ustawy o Narodowych Obchodach Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej. Głowa państwa chciałby, by w organizację tego wydarzenia zaangażowały się wszystkie siły polityczne i by 100. rocznica była elementem łączącym społeczeństwo. – Wierzę, że dzięki temu może już za rok, ale przede wszystkim w tym roku wielkiej rocznicy - w 2018 r., nie tylko będziemy mogli uczestniczyć w jednych uroczystościach obchodów 100. rocznicy niepodległości, ale że będziemy mogli wszyscy razem pójść w jednym marszu. W jednym marszu ku czci niepodległej, suwerennej i wolnej Polski – powiedział prezydent Duda.







Przed Grobem Nieznanego Żołnierza trwa uroczysta odprawa wart. Odczytany został Apel Poległych, a pluton salutowy oddał 21 strzałów, czyli tzw. salut narodowy. Za chwilę przemówi prezydent Andrzej Duda.



Fot. MON







Józef Piłsudski i Roman Dmowski to w powszechnej opinii dwaj ojcowie niepodległej Polski. Wielkie dzieło, jakim było odzyskanie niepodległości to efekt walki i pracy wielu pokoleń Polaków. Oddajmy hołd tym, którzy na różnych frontach i różnymi środkami walczyli o realizację najważniejszego celu – odbudowę Rzeczpospolitej. Bohaterowie Niepodległej - serwis okolicznościowy z okazji Narodowego Święta Niepodległości.



fot. Muzeum Narodowe w Kielcach, Biblioteka Kongresu Stanów Zjednoczonych







– Niepodległość nie jest dana raz i na zawsze; o niepodległość trzeba w jakimś sensie walczyć i należy ją budować każdego dnia – mówił w Belwederze prezydent Andrzej Duda wręczając odznaczenia państwowe osobom zasłużonym w służbie państwu i społeczeństwu.



Fot. KPRM



Z okazji Narodowego Święta Niepodległości odznaczeni zostali:



za wybitne zasługi dla nauki polskiej, za osiągnięcia w działalności na rzecz rozwoju medycyny:



KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

Marek KRAWCZYK

wybitny specjalista w dziedzinie transplantologii



za wybitne zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce:



KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

Wiesław KREMENTOWSKI

działacz opozycji demokratycznej na Wybrzeżu, od drugiej połowy lat 60.



KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

Zenon ZŁAKOWSKI

działacz opozycji demokratycznej, pisarz i dziennikarz



za wybitne osiągnięcia sportowe, za promowanie Polski na arenie międzynarodowej:



Anita WŁODARCZYK

lekkoatletka, złota medalistka Igrzysk Olimpijskich w Rio de Janeiro w 2016 r.



za wybitne osiągnięcia w pracy szkoleniowej i trenerskiej, za zasługi dla rozwoju i upowszechniania sportu:



KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

Krzysztof KALISZEWSKI

lekkoatleta, działacz sportowy, trener Anity Włodarczyk



za wybitne zasługi w pielęgnowaniu pamięci o najnowszej historii Polski,

za działalność na rzecz Polonii na świecie, za osiągnięcia w działalności na rzecz społeczności lokalnej:



KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

Aleksandra ŚLUSAREK

Prezes Związku Repatriantów Rzeczypospolitej Polskiej



za wybitne zasługi w propagowaniu postaw patriotycznych w polskim społeczeństwie,

za osiągnięcia w pracy duszpasterskiej:



KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

ksiądz Bogdan BARTOŁD

ksiądz prałat jest proboszczem Archikatedry Warszawskiej, wieloletnim duszpasterzem akademickim



za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej:



KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

Mieczysław JASTRZĘBSKI

żołnierz wojny obronnej 1939 r.



za wybitne zasługi w pracy artystycznej i twórczej:



KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

Halina FRĄCKOWIAK

piosenkarka, kompozytorka, autorka tekstów



Paweł WOLDAN

scenarzysta, reżyser filmów dokumentalnych



KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

Małgorzata KOŻUCHOWSKA

aktorka filmowa i teatralna



za wybitne zasługi w działalności na rzecz ujawniania prawdy historycznej o zbrodniach nazistowskich i komunistycznych, za działalność państwową i publiczną:



KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

Mieczysław GÓRA

jako prokurator prowadził śledztwa w sprawie zbrodni niemieckich i komunistycznych w Polsce



za wybitne zasługi dla rozwoju samorządu terytorialnego, za osiągnięcia w podejmowanej z pożytkiem dla kraju pracy zawodowej i społecznej:



KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

Piotr BĄK

starosta Powiatu Tatrzańskiego



Wojciech LUBAWSKI

prezydent Kielc



za wybitne zasługi w działalności na rzecz dialogu ekumenicznego:



KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

ksiądz biskup Jan CIEŚLAR

biskup Diecezji Warszawskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego



za wybitne zasługi w działalności na rzecz informatyzacji i cyfryzacji państwa,

za wkład w promocję i rozwój polskiej przedsiębiorczości:



KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

Roman KLUSKA

polski przedsiębiorca i filantrop, współfundator Bazyliki Miłosierdzia Bożego w Krakowie-Łagiewnikach



za wybitne zasługi dla rozwoju nauki polskiej:



KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

Olga MALINKIEWICZ

naukowiec, fizyk i wynalazczyni nowej metody wytwarzania ogniw słonecznych.







15 tys. biegaczy „na sportowo” świętuje 11 listopada. Pierwsze ujęcia z trasy Biegu Niepodległości.



Fot. Artur Orzechowski



Fot. Artur Orzechowski



Fot. Artur Orzechowski







Prezydent Andrzej Duda przesłał do Sejmu projekt ustawy o Narodowych Obchodach Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej.



fot. Marian Kluczyński



Zakłada on powołanie Komitetu Narodowych Obchodów, złożonych z najwyższych organów władzy RP, a także przedstawicieli partii politycznych i ugrupowań oraz organizacji społecznych, w tym kościołów i innych związków wyznaniowych, związków zawodowych, organizacji kombatanckich. Członkami Komitetu z ramienia najwyżsyzch władz państwa będą, oprócz prezydenta, także Marszałkowie Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezes Rady Ministrów oraz Ministrowie: Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Obrony Narodowej, Spraw Wewnętrznych i Administracji, Spraw Zagranicznych, Edukacji Narodowej, Nauki i Szkolnictwa Wyższego. A także Pełnomocnik Rządu do spraw obchodów Stulecia Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, Prezes Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz Szef Kancelarii Prezydenta RP. Komitet będzie podejmował działania mające na celu upamiętnienie i uroczyste uczczenie wydarzeń oraz osób związanych z odzyskaniem i utrwaleniem niepodległości przez Rzeczpospolitą Polską zarówno w roku 1918, jak i w kolejnych latach.







Z okazji Narodowego Święta Niepodległości prezydent wręczył nominację na stopień generalski dla śp. Ryszarda Kuklińskiego. – Był żołnierzem naszej niepodległości, a jego nominacją to sprawiedliwość historyczna – mówił dziś Andrzej Duda. Nominację odebrał ją Filip Frąckowiak, dyrektor Izby Pamięci Ryszarda Kuklińskiego.



Mówili o nim „pierwszy polski oficer w NATO”, który „zaszkodził komunizmowi jak nikt inny na świecie”. Kilka dni temu awans podpisał prezydent Andrzej Duda. Wnioskował o to w lutym tego roku minister obrony narodowej Antoni Macierewicz.







Za jedenaście minut start Biegu Niepodległości. Drużyna Wojskowego Instytutu Wydawniczego i „Polski Zbrojnej” już gotowa! Życzymy połamania nóg!



Fot. Artur Orzechowski



Przez centrum handlowym Arkadia jest nasze stoisko. Serdecznie zapraszamy! Czeka tam na was nasza rocznicowa jednodniówka oraz biało-czerwone kokardy. Świętujmy dziś razem!



Fot. Artur Orzechowski







Prezydent Andrzej Duda i premier Beata Szydło złożyli wieńce od Narodu pod pomnikiem Marszałka J. Piłsudskiego.



Fot. KPRM







W południe na Placu Piłsudskiego w Warszawie odbędzie się uroczysta zmiana warty przed Grobem Nieznanego Żołnierza.



fot. Jarosław Wiśniewski



„Tu leży żołnierz polski poległy za Ojczyznę” – taki napis widnieje na jego płycie. Na grobie płonie wieczny znicz, a żołnierze Batalionu Reprezentacyjnego Wojska Polskiego pełnią wartę honorową przez całą dobę. Odwiedziny Grobu Nieznanego Żołnierza to – zgodnie z protokołem dyplomatycznym – obowiązkowy punkt wizyty każdej zagranicznej delegacji. Prace nad pomnikiem-grobem oddającym hołd bezimiennym żołnierzom rozpoczęto w 1921 roku.







W całym kraju żołnierze oddali hołd bohaterom walk o wolną ojczyznę. W jednostkach i garnizonach odbyły się uroczyste apele z okazji Narodowego Święta Niepodległości. – 11 listopada to święto wracające pamięcią do poświęceń żołnierzy i obywateli, którzy zawsze pamiętali o Ojczyźnie – za nią walczyli i ginęli. Ale jest to święto radosne. Przypomina, że codzienną pracą i służbą, w Polsce i na misjach, potwierdzamy, że jesteśmy wiarygodnym członkiem sojuszu NATO i Unii Europejskiej, że można na nas liczyć. Ta wiarygodność jest nam potrzebna po to, aby w razie potrzeby nasi sojusznicy również przyszli nam z pomocą – mówił na jednym z nich gen. broni dr Marek Tomaszycki, dowódca operacyjny rodzajów sił zbrojnych.



fot: st. chor. sztab. mar. Arkadiusz Dwulatek







Z okazji Narodowego Święta Niepodległości można dziś odwiedzić Belweder – miejsce zamieszkania i pracy Marszałka Józefa Piłsudskiego. Belweder będzie otwarty w godz. 12.00-17.00.



Fot: KPRP



Zwiedzający będą mogli zobaczyć zrekonstruowany Gabinet Marszałka, Salonik, Pokój Adiutanta, kolekcję pamiątek, a także Gabinet Orderu Wojennego Virtuti Militari, sale historyczne, kaplicę pw. NMP Królowej Polski oraz miejsca, w których Prezydent Rzeczypospolitej przyjmuje gości. Szczegóły na stronie Kancelarii Prezydenta RP.







O godzinie 11.11 w Warszawie wystartuje Bieg Niepodległości. Przed startem zostanie odegrany Mazurek Dąbrowskiego, a na trasie będzie można zobaczyć grupy rekonstrukcyjne, sobowtóra marszałka Józefa Piłsudskiego, a także posłuchać koncertu orkiestry. Jak co roku, wszyscy uczestnicy dostaną białe lub czerwone koszulki, a każdy, kto przekroczy linię mety, otrzyma pamiątkowy medal. W biegu wystartują także osoby poruszające się na wózkach. Organizator przygotował też 6,5-kilometrowy odcinek dla zawodników nordic walking. Trasa wszystkich biegów poprowadzi głównymi ulicami Warszawy. Zawodnicy wystartują przy skrzyżowaniu ulicy Stawki oraz alei Jana Pawła II.



fot. www.aktywnawarszawa.pl



W biegu bierze udział reprezentacja Wojskowego Instytutu Wydawniczego. W punkcie startu jest także nasze stoisko, na które serdecznie zapraszamy. Jak zawsze będziecie mogli dostać tam nasze wydawnictwa. Z okazji Narodowego Święta Niepodległości przygotowaliśmy rocznicową jednodniówkę, mamy też dla Was biało-czerwone kokardy. Spotkajmy się na Biegu Niepodległości i wspólnie uczcijmy to radosne święto!







11 listopada 1918 roku Rada Regencyjna przekazała władzę wojskową Józefowi Piłsudskiemu, a Niemcy podpisały we Francji zawieszenie broni kończące I wojnę światową. Dzień ten – Narodowe Święto Niepodległości – jest symbolem odrodzenia się Polski po 123 latach zaborów. Jak do tego doszło? Komu zawdzięczamy wolną Ojczyznę? Zapraszamy do okolicznościowego serwisu portalu polska-zbrojna.pl – Nasza Niepodległa.







W przeddzień Narodowego Święta Niepodległości, przed pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego odbył się uroczysty Capstrzyk Niepodległości. W wieczornym apelu wziął udział minister obrony narodowej Antoni Macierewicz, generałowie Wojska Polskiego, biskup polowy Wojska Polskiego Józef Guzdek, oficerowie stołecznego garnizonu oraz harcerze i mieszkańcy Warszawy.



fot. Jarosław Wiśniewski



W swoim wystąpieniu minister Macierewicz powiedział, że w nowożytnej historii Polski są dwie daty, nad którymi żaden Polak nie może przejść do porządku dziennego – data upadku państwa w 1795 r. i data odzyskania niepodległości w 1918 r. – Nie ma wątpliwości. Brak czynu zbrojnego i zdolność do czynu zbrojnego to były te dwie fundamentalne przesłanki, które w pierwszym wypadku Polskę doprowadziły do zguby, a w drugim – ją odrodziły – powiedział minister.



fot. Jarosław Wiśniewski







Wczoraj orędzie z okazji święta wygłosił prezydent Andrzej Duda. – Zgodne świętowanie będzie znakiem tego, że potrafimy wznieść się jako naród ponad niepotrzebne podziały i spory, a także tego, że jesteśmy gotowi wychowywać kolejne pokolenia, dając przykład dojrzałej wspólnoty – mówił Zwierzchnik Sił Zbrojnych RP.





Film: KPRP



Pierwszym punktem oficjalnych obchodów Narodowego Święta Niepodległości jest msza święta w Świątyni Opatrzności Bożej. Przewodniczy jej prymas Polski abp. Wojciech Polak. W nabożeństwie uczestniczą przedstawiciele najwyższych władz RP – prezydent Andrzej Duda, marszałkowie Sejmu i Senatu oraz premier Beata Szydło.



fot. KPRP



Wykorzystano materiały: Kancelarii Prezydent RP, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa Obrony Narodowej, Dowództwa Garnizonu Warszawa