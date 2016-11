Muzeum Piłsudskiego będzie otwarte w 2018 roku

Niech to miejsce pokazuje, że trzeba mieć serce, ale też twardą rękę, żeby dobrze prowadzić sprawy Rzeczypospolitej – mówił prezydent Andrzej Duda podczas uroczystości wmurowania kamienia węgielnego pod Muzeum Józefa Piłsudskiego. Placówka w Sulejówku ma zostać otwarta w 2018 roku, w setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.





Muzeum Józefa Piłsudskiego będzie się mieścić na terenie dawnej posiadłości Marszałka. Tam też odbyła się uroczystość, podczas której akt erekcyjny pod budowę wmurował prezydent Andrzej Duda.



– Józef Piłsudski to oprócz Jana Pawła II największy Polak XX wieku i wielki wizjoner, który zdołał swoją wizję zrealizować – mówił zwierzchnik sił zbrojnych. Prezydent zaznaczył, że Piłsudski, choć jest bohaterem narodowym, nie doczekał się do tej pory swojego muzeum. Takim miejscem ma być właśnie placówka w Sulejówku. – Niech pokazuje, że trzeba mieć serce, ale też twardą rękę, żeby dobrze prowadzić sprawy Rzeczypospolitej – mówił prezydent Duda. Dodawał, że dobro ojczyzny jest najważniejsze. – „Bóg, Honor i Ojczyzna”, a dopiero później sojusze i sąsiedzi – wymieniał. W uroczystości uczestniczył też minister kultury Piotr Gliński. – Józef Piłsudski to wielka osobowość i człowiek, który łączy do dziś Polaków – podkreślał minister.





Muzeum Józefa Piłsudskiego zostało powołane już w 2008 roku przez fundację, którą założyły córki Marszałka, oraz przez ministra kultury. W jego skład wchodzą dworek „Milusin”, wybudowany w 1923 roku jako dar żołnierzy dla Piłsudskiego, Drewniak, pierwszy dom Piłsudskich, i Willa Bzów, dawna adiutantura. Dzisiejsza uroczystość była inauguracją budowy nowoczesnego kompleksu muzealno-edukacyjnego, który ma powstać na powierzchni 4 ha. Krzysztof Jaraczewski, wnuk marszałka, który kieruje powstającym muzeum, zapowiedział, że zostanie ono otwarte w 2018 roku, w setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.





Film: Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku



Na działce stanie nowy budynek, w którym będzie się mieścić stała wystawa. – Dzięki historycznym pamiątkom i multimedialnym prezentacjom pokaże ona drogę Polski do niepodległości – mówił Jaraczewski. W nowym kompleksie znajdzie się też miejsce m.in. na magazyn zbiorów, salę wystaw czasowych i bibliotekę. Projekt wystawy opracuje zwycięzca wyłoniony w konkursie – konsorcjum firm: Ralph Appelbaum Associates, WXCA Sp. z o.o. i Platige Image S.A. Natomiast generalnym wykonawcą kompleksu jest firma PORR Polska Construction SA, a projektantem PIG Architekci Sp. z o.o. Inwestycja obejmuje budowę nowego obiektu muzealno-edukacyjnego, rewitalizację zabytkowych budynków oraz terenów zielonych.



Budowa będzie kosztować ponad 108 mln zł i jest finansowana ze środków wieloletniego programu rządowego.