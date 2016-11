Remembrance Day

Żołnierze Centrum Operacji Lądowych – Dowództwo Komponentu Lądowego (COLąd-DKL) towarzyszyli profesorowi Wojciechowi Narębskiemu w uroczystościach z okazji Dnia Pamięci Poległych Żołnierzy Wspólnoty Brytyjskiej.



Każdego roku, w pierwszych dniach listopada na Cmentarzu Rakowickim spotykają się byli i obecni żołnierze państw Wspólnoty Brytyjskiej, aby uczcić pamięć żołnierzy alianckich I i II wojny światowej w trakcie tak zwanego Remembrance Day. W tym roku gośćmi honorowymi obchodów byli dwaj kombatanci: pułkownik Ludwik Krempa, pilot Polskich Sił Powietrznych na Zachodzie latający w 304 Dywizjonie Bombowym, odznaczony Krzyżem Virtuti Militari, oraz profesor Wojciech Narębski, żołnierz 22 Kompanii Zaopatrywania Artylerii 2 Korpusu Polskiego gen. Andersa oraz „towarzysz broni” kaprala Misia Wojtka.



W uroczystościach wzięli także udział między innymi: brytyjski attache wojskowy pułkownik Simon Blake, brytyjski Konsul Honorowy w Krakowie Kazimierz Karasiński, przedstawiciele Krakowskiego Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP, uczniowie Zespołu Szkół im. Lotników Brytyjskich w Żdżarach z pocztem sztandarowym. Profesorowi Narębskiemu towarzyszyli żołnierze COLąd-DKL: pułkownik Sławomir Jaskulski oraz major Mariusz Pietrusiński.



Cmentarz Wojenny Wspólnoty Brytyjskiej na terenie Cmentarza Rakowickiego, gdzie odbyły się uroczystości, jest największym z czterech cmentarzy wspólnotowych w Polsce. Znajdują się na nim 493 groby żołnierzy z Wielkiej Brytanii, Kanady, Australii, Nowej Zelandii, Południowej Afryki, Indii i Polski. Są tam też mogiły nieznanych żołnierzy. Jest to miejsce spoczynku ludzi, którzy zginęli w obozach jenieckich w Polsce, oraz lotników, którzy stracili życie w czasie lotów z pomocą dla Powstania Warszawskiego lub podczas bombardowania hitlerowskich Niemiec.



Kapelan Kościoła Anglikańskiego w Warszawie wielebny David Brown oraz kapelan 6 Brygady Powietrznodesantowej ksiądz porucznik Maciej Kalinowski odmówili nad grobami poległych lotników modlitwę ekumeniczną, a pułkownik Simon Blake odczytał Akt Pamięci, kończąc go słowami: Pamiętajmy przed Bogiem i polećmy Jego opiece tych, którzy polegli dla swojego kraju podczas wojny, tych których znaliśmy i których zachowujemy w pamięci, a także wszystkich tych, którzy zginęli, służąc obronie ludzkości. Pamięć o nich nie zestarzeje się, tak jak starzejemy się my, którzy tu pozostaliśmy. Wiek podeszły ich nie skruszy, ni lata nie złamią. O zachodzie słońca i o poranku będziemy o nich pamiętać.



Uczniowie Zespołu Szkół im. Lotników Brytyjskich w Żdżarach przedstawili krótki program artystyczny, deklamując w dwóch językach wiersze kanadyjskiego poety Johna McCrane.



Uroczystości zakończyło złożenie wiązanek pod pomnikiem Poległych Żołnierzy Wspólnoty Brytyjskiej i dokonanie wpisów do księgi pamiątkowej Konsulatu Brytyjskiego.



Tekst: Katarzyna Przepióra