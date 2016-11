Ramię w ramię z pilotami Dywizjonu 303

Fotografia na pierwszy rzut oka przypomina słynne zdjęcie zrobione w czasach bitwy o Anglię. Tyle że obok pilotów Dywizjonu 303 stoją ramię w ramię żołnierze 23 Bazy Lotnictwa Taktycznego. W tle zaś bojowy MiG-29. Fotografia jest kompilacją współczesnego obrazu z archiwalnym. – To taki nasz sposób na pielęgnowanie pamięci o bohaterach – mówią żołnierze.

Konrad Kifert „Kifcio” od lat należy do Stowarzyszenia Polskich Fotografów Lotniczych Air-Action. W poszukiwaniu najlepszych ujęć podróżuje po Polsce i świecie. Znany jest też w 23 Bazie Lotnictwa Taktycznego, gdzie fotografuje bojowe MiG-i-29. Zrobił już tysiące zdjęć samolotów i śmigłowców. Ale najbardziej wyjątkowa jest fotografia, którą wykonał miesiąc temu. Na zdjęciu, ramię w ramię, stoją piloci Dywizjonu 303 oraz piloci myśliwców z 23 Bazy Lotnictwa Taktycznego w Mińsku Mazowieckim. – To pomysł lotników. Mińska baza od ponad 20 lat kultywuje tradycje kościuszkowskich eskadr. Ponieważ dla dowódcy Grupy Działań Lotniczych ppłk. Piotra „Kumana” Iwaszko pomysł równa się wykonanie, szybko od słów przeszliśmy do czynów – mówi Konrad Kifert „Kifcio”, autor zdjęcia.

Zdjęcie z bitwy o Anglię

Fotograf sięgnął po jedno z najsłynniejszych zdjęć pilotów Dywizjonu 303 z czasów bitwy o Anglię. Autor nie jest znany, lecz wiadomo, że fotografia została wykonana w 1940 roku, a potem pokolorowana. Przedstawia dziewięciu pilotów słynnego pododdziału lotnictwa myśliwskiego Polskich Sił Powietrznych w Wielkiej Brytanii. – Wybraliśmy ją wspólnie z pilotami, bo uznaliśmy, że można ją w ciekawy sposób połączyć ze współczesną fotografią. Poza tym to jedno z najbardziej rozpoznawalnych zdjęć dotyczących Dywizjonu 303 – mówi „Kifcio”.

Brakowało jeszcze fotografii pilotów służących w 23 Bazie. – W tym celu wszyscy piloci musieli się spotkać jednego dnia. Z powodu obowiązków służbowych wcale nie było to takie łatwe – przyznaje Kifert. – Kilku musiałem fotografować indywidualnie – dodaje. Na zdjęciu znalazło się w sumie 27 pilotów mińskiej bazy.

By precyzyjnie połączyć obrazy, Konrad Kifert użył jednego z popularnych programów komputerowych do opracowania fotografii. Prace nad zdjęciem konsultował z pilotami. – Omawialiśmy ogólny wygląd, kwestię obróbki. Zależało nam, by efekt końcowy był jak najbardziej naturalny, by nie było tu zbyt dużo ingerencji programów graficznych – wyjaśnia fotograf.

Tak powstała kolorowa fotografia ukazująca dwa pokolenia pilotów. Na tle bojowego MiG-a-29, z biało-czerwonym godłem kościuszkowskim na grzbiecie, stoją lotnicy z mińskiej bazy oraz piloci 303 Dywizjonu Myśliwskiego Warszawskiego im. Tadeusza Kościuszki: ppor. Mirosław Ferić, kpt. John Alexander Kent, por. Bogdan Grzeszczak, ppor. Jerzy Radomski, ppor. Jan Zumbach, ppor. Witold Łokuciewski, por. pil. Zdzisław Henneberg, sierż. Jan Rogowski, sierż. Eugeniusz Szaposznikow (stopnie, które żołnierze mieli w 1940 roku).

Żołnierze z Mińska Mazowieckiego chcieliby, aby pamiątkowe zdjęcie zostało zawieszone w sali tradycji ich jednostki, ale decyzja w tej sprawie jeszcze nie zapadła.

Córka pilota Dywizjonu prosi o fotografię

– Fotografia ma niezwykły klimat. Uważam, że znakomicie łączy współczesność z tradycją. To taki nasz nowoczesny i ciekawy sposób na pokazywanie historii i pielęgnowanie pamięci o bohaterach – mówi ppłk Piotr Iwaszko, dowódca Grupy Działań Lotniczych w 23 Bazie. Konrad Kifert dodaje: – Najważniejsze, że po raz pierwszy spadkobiercy tradycji słynnych Kosynierów mogli się spotkać ze swoimi poprzednikami. Choćby nawet wirtualnie.



O zgodę na przedruk fotografii zwróciła się do autora Alix Kent, córka Johna Alexandra Kenta (Johnny Kentowski). Oficer w sierpniu 1940 roku został przydzielony do 303 Dywizjonu na stanowisko dowódcy eskadry A.

Piloci z 23 Bazy Lotnictwa Taktycznego od dawna w nowatorski sposób starają się pielęgnować wojskowe tradycje. Kilka lat temu ozdobiono bojowe samoloty MiG-29 Odznaką Kościuszkowską, która oprócz szachownicy jest jednym z najstarszych symboli lotnictwa polskiego. Na statecznikach maszyn pojawiły się z kolei portrety pilotów z Dywizjonu 303, m.in.: gen. bryg. pil. Witolda Urbanowicza, ppłk. pil. Mariana Pisarka oraz mjr. Zdzisława Henneberga i płk. Zdzisława Krasnodębskiego.