Szkolenie żołnierzy służby przygotowawczej

Na przykoszarowym placu ćwiczeń w Węgorzewie kadra 11 Mazurskiego Pułku Artylerii szkoli żołnierzy III turnusu służby przygotowawczej do Narodowych Sił Rezerwowych.

Niespełna półtora tygodnia pozostało żołnierzom, aby przygotować się do sprawdzianu z wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności z przedmiotów ogólnowojskowych. To już niewiele czasu na naukę i doskonalenie umiejętności, które nabyli podczas dwumiesięcznego szkolenia podstawowego. Po egzaminach rozpoczną szkolenie specjalistyczne przygotowujące ich do konkretnych stanowisk służbowych.

Tekst: kpt. Rafał Ługiewicz, por. Paulina Montewka