WIM: szkolenia dla lekarzy pierwszego kontaktu

Kardiolodzy z Wojskowego Instytutu Medycznego będą szkolić lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej. Wszystko po to, by leczenie pacjentów z problemami kardiologicznymi odbywało się szybciej. – Zyskają nie tylko pacjenci. Lekarze zdobędą nowe kwalifikacje, będą też mogli liczyć na merytoryczne wsparcie naszych specjalistów – mówi Jarosław Rybak, rzecznik WIM.





Jednodniowe szkolenie dla lekarzy pierwszego kontaktu odbędzie 22 listopada. Będzie ono w całości sfinansowane przez Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie. – Kurs ma przede wszystkim pokazać lekarzom pracującym w POZ, jak rozpoznawać schorzenia kardiologiczne i zakwalifikować pacjenta do leczenia szpitalnego. Dzięki temu skróci się czas leczenia, bo pacjent zamiast czekać w kolejce do specjalisty, od razu trafi do szpitala – tłumaczy lek. Emanuel Korzeniec z Kliniki Kardiologii WIM.



By tak się stało, lekarze POZ muszą zdobyć podstawową wiedzę z zakresu schorzeń kardiologicznych. Szkolenie w warszawskim szpitalu przy Szaserów właśnie temu ma służyć. Poprowadzą je lekarze z klinik: Kardiologii i Kardiochirurgii WIM. Podczas kursu będą omawiane m.in. objawy i leczenie migotania przedsionków, niefarmakologiczna prewencja udaru mózgu u chorych z niezastawkowym migotaniem przedsionków oraz to, których pacjentów trzeba zakwalifikować do przezskórnego wszczepienia zastawki aortalnej (tzw. TAVI).



Lekarze, którzy wezmą udział w szkoleniu, będą mogli liczyć na wsparcie merytoryczne kardiologów z WIM przy podejmowaniu decyzji terapeutycznych. A szpital przy Szaserów ma jedną z najnowocześniejszych klinik kardiologicznych. – Przeprowadziliśmy wartą kilkadziesiąt milionów złotych modernizację Kliniki Kardiologii i Kardiochirurgii. Część prac remontowych jeszcze trwa. Dziś są tu sale operacyjne wyposażone w najnowocześniejszą aparaturę, pozwalającą na przeprowadzenie najbardziej skomplikowanych operacji serca – mówi Jarosław Rybak. Mimo zwiększenia możliwości medycznych szpitala, wielu lekarzy POZ wciąż nie wie, że mogą do WIM-u kierować na leczenie swoich pacjentów – dodaje.



Lekarze, którzy wezmą udział w szkoleniu zdobędą tzw. punkty edukacyjne. Są one niezbędne w podnoszeniu kwalifikacji i podtrzymaniu zawodowych uprawnień. Ale na szkoleniu lekarzy POZ zyskają przede wszystkim sami pacjenci, którzy będą mogli liczyć na szybszą opiekę medyczną w szpitalu.



Tego rodzaju kurs został zorganizowany po raz pierwszy, ale WIM często prowadzi szkolenia skierowane zarówno do pacjentów, jak i lekarzy. Regularnie odbywają się na przykład warsztaty dla lekarzy dotyczące leczenia astmy i alergii. W listopadzie i grudniu w Zakładzie Medycyny Pola Walki odbędzie się szkolenie na temat tego, jak wykorzystywać doświadczenia wojenne w szpitalach cywilnych. Prowadzą je specjaliści, którzy zdobywali doświadczenie m.in. podczas misji w Afganistanie i w największym w Polsce Centrum Urazowym, działającym w WIM. Kurs jest adresowany do ratowników medycznych i lekarzy.