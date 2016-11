„Ojczyzna to historia nasza” – występ wojskowych artystów

„Bogurodzica”, „Hymn do miłości ojczyzny”, „Marsz strzelców” czy „Pieśń o wodzu miłym” – tych utworów będzie można posłuchać w Warszawie w przeddzień Narodowego Święta Niepodległości. W czwartkowy wieczór na placu Piłsudskiego odbędzie się koncert w wykonaniu Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego. Wstęp jest wolny.

– Koncert „Ojczyzna to historia nasza” jest opowieścią o trudnej drodze do wolności, o niezłomnym narodzie, który pozbawiony niepodległej ojczyzny nigdy nie utracił nadziei na jej odzyskanie – zapowiada Adam Martin, dyrektor Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego.

10 listopada o godzinie 21 na placu Piłsudskiego w Warszawie wojskowi muzycy zaprezentują utwory, które opowiadają o walce Polaków o niepodległość na przestrzeni setek lat. Rozpocznie go „Bogurodzica”. Nie bez powodu. – To najstarsza, pochodząca z XII wieku pieśń bojowa polskiego rycerstwa – wyjaśnia Martin. – Następnie przywołamy wiktorię wiedeńską, ostatnią wielką bitwę Rzeczypospolitej szlacheckiej, oraz wspomnienia Jana Ill Sobieskiego – jego postać i dokonania stały się inspiracją dla oświeconych Polaków, którzy podjęli wielkie dzieło naprawy Rzeczypospolitej uwieńczone uchwaleniem Konstytucji 3 maja – dodaje dyrektor. Muzycy wykonają też takie utwory jak „Marsz triumfalny”, „Hymn do miłości ojczyzny” i „Mazurek 3 maja”. – Podczas koncertu chcemy również wspominać żołnierzy Księstwa Warszawskiego, podchorążych powstania listopadowego i bojowników powstania styczniowego. Zaśpiewamy więc na przykład „Marsz strzelców” – mówi Adam Martin.



Film: RZAWP

Posłuchać będzie można także pieśni związanych z historią II wojny światowej: „Hymnu Polski Podziemnej”, „Karpackiej Brygady”, „Czerwonych maków na Monte Cassino”, „Warszawskich dzieci” i „Idą leśni”. Przypomniane zostanie powstanie warszawskie, a także żołnierze wyklęci. W ostatniej części koncertu przedstawimy utwory, które są artystycznym zapisem powstawania ruchu „Solidarność”, wywodzącego się z najlepszych tradycji niepodległościowych. Będzie można usłyszeć m.in. „Mury” Jacka Kaczmarka.

Wszystkie utwory wykona Reprezentacyjny Zespół Artystyczny Wojska Polskiego: soliści, grupa wokalna „Why Not”, chór, balet, orkiestra symfoniczna. Gościnnie wystąpią Jan Pietrzak, Lech Makowiecki i Robert Szpręgiel. Dyrygentami będą Piotr Racewicz i Tomasz Labuń. Koncert poprowadzą Anna Bukowska i Tomasz Szuran.

Impreza nie jest biletowana. – Zapraszamy wszystkich warszawiaków i gości – zachęca Adam Martin.