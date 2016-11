Posiedzenie Komitetu Wojskowego UE

7–8 listopada generał Mieczysław Gocuł uczestniczy w posiedzeniu Komitetu Wojskowego Unii Europejskiej (KW UE) w Brukseli.

Spotkanie rozpoczęła Federica Mogherini, wysoki przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, która przedstawiła informacje na temat planu implementacji nowej strategii bezpieczeństwa UE.



Dyskusja na poziomie szefów sztabów/obrony objęła zagadnienia dotyczące m.in. współpracy UE–NATO, rozwijania zdolności, zaawansowania procesu wdrażania wspólnej deklaracji UE i NATO. Poruszono również szereg tematów dotyczących współpracy w ramach partnerstwa z państwami Bałkanów Zachodnich oraz przyszłość operacji wojskowej Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie (EUFOR Althea).

Drugiego dnia obrad szefowie sztabów/obrony dyskutowali na temat operacji morskich UE w kontekście EUNAVFOR Med Sophia i EUNAVFOR Somalia Atalanta. Podczas wspólnej sesji z szefami sztabów krajów partnerskich uczestniczących w unijnych misjach WPBiO (Albania, Bośnia i Hercegowina, Gruzja, Czarnogóra i Serbia) dyskutowano na temat unijnych misji szkoleniowych i doradczych.

Na specjalnej sesji głównodowodzący sił zbrojnych Mjanmy (Birmy) przedstawi sytuację w zakresie obronności w swoim państwie na tle postępów demokratycznej transformacji i pojednania narodowego.

W trakcie posiedzenia szefowie sztabów państw Grupy Wyszehradzkiej podpisali list intencyjny (Letter of Intent concerning the V4 European Battlegroup in second half of 2019) w celu wyrażenia woli zaangażowania państw w proces utworzenia GB UE 2019-2.



Podczas pobytu w Brukseli generał Mieczysław Gocuł odbył spotkanie bilateralne z szefem obrony Szwecji, a w Mons z szefem Sztabu Naczelnego Dowództwa Sojuszniczych Sił Europy (SHAPE) i zastępcami ds. operacyjnych.



Posiedzenie zakończy wspólna konferencja prasowa.

Źródło: SGWP