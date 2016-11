Warriors Run – bieg wojowników

Aktorki Anna Powierza i Honorata Witańska pobiegną w trzeciej części Warriors Run – biegu poświęconego pamięci sierż. Pawła Ordyńskiego, który poległ trzy lata temu w Afganistanie. 11 listopada na plaży w Gdańsku-Brzeźnie zawodnicy zmierzą się z 9-kilometrową trasą i... pytaniami dotyczącymi wojska. Bieg jest wzorowany na treningu amerykańskich komandosów.

Warriors Run to cykl biegów zorganizowanych przez st. kpr. Jacka „Diabła” Wiśniewskiego oraz jego żonę Iwonę Guzowską, wielokrotną mistrzynię świata i Europy w kick boxingu. Jest hołdem dla sierżanta Pawła Ordyńskiego, który zginął 20 marca 2013 roku w Afganistanie. – Wspólnie byliśmy na misji, jechałem w tym samym patrolu co Paweł, gdy eksplodował ładunek – wspomina Wiśniewski. – Bieg ma uczcić jego pamięć, ale cześć należy się wszystkim żołnierzom, którzy zginęli na misjach.

Bieg wzoruje się na słynnym „Hell Weeku” U.S. Navy SEALs, co oznacza, że nie należy do najłatwiejszych. Do tej pory odbyły się już dwa biegi w ramach cyklu Warriors Run. Pierwszy miał miejsce w maju w Gdańsku, drugi we wrześniu w Wierchomli (Beskid Sądecki). Ostatni raz w tym roku zawodnicy pobiegną w Święto Niepodległości – ponownie w Gdańsku.

Biegi odbędą się na plaży w Brzeźnie, za dnia i w nocy. Dzienny rozpocznie się o godzinie 11.00, a jego trasa wyniesie 9 kilometrów, z kolei nocny rozpocznie się o godzinie 20.00 i będzie nieco krótszy. Podczas biegu zawodnicy mogą się spodziewać co najmniej 8 zadań do wykonania. W poprzednich biegach trzeba było zrobić pompki, przysiady i podskoki. Zawodnicy dźwigali też ciężkie bale. – Na pewno trzeba się na to przygotować, ale nie byłbym sobą, gdybym nie zorganizował dodatkowych „niespodzianek” na trasie, więc warto wcześniej poćwiczyć. Jest jeszcze chwila, by doszlifować kondycję – mówi st. kpr. Jacek Wiśniewski.

Warto też poszerzyć swoją wiedzę o wojsku. Na trasie pojawią się bowiem instruktorzy, którzy będą pytać np. o numer Jednostki Wojskowej GROM, kiedy zginął sierż. Ordyński, kiedy obchodzimy Święto Wojska Polskiego, a kiedy przypada Dzień Flagi. Poprawne odpowiedzi pozwolą zaliczyć bieg Warriors Run.

W rolę instruktorów wcielą się żołnierze 25 Brygady Kawalerii Powietrznej, 23 Bazy Lotnictwa Taktycznego i Jednostki Wojskowej GROM oraz Magdalena Musiał, która zwyciężyła pierwszy bieg Warriors Run i Arkadiusz Kordus, wielokrotny mistrz Polski w zapasach oraz trener zapaśników. Instruktorzy będą decydować o tym, kto zaliczy zadanie i będzie mógł biec dalej, a kogo czeka powtarzanie kilku kilometrów, gdy nie będzie znał poprawnej odpowiedzi.

W biegu wystartują aktorki Anna Powierza, znana m.in. z filmu „Panna Nikt” czy serialu „Klan”, Honorata Witańska, która zagrała m.in. w serialu „Policjantki i policjanci” oraz zapaśniczki Iwona Matkowska i Agnieszka Wieszczek-Kordus. W Warriors Run weźmie też udział narzeczona sierż. Pawła Ordyńskiego, mama jego syna Wiktora. – I mnie i mojemu synowi jest bardzo miło, że są takie inicjatywy. Bardzo chciałabym, żeby Polacy pamiętali o tym, że bycie żołnierzem to nie zawód jak każdy inny. To narażanie życia, wielomiesięczne wyjazdy, walka, a niestety i śmierć – mówi Anita, mama Wiktora.

Zapisy na bieg ciągle trwają. Można zarejestrować się, wypełniając formularz na stronie internetowej biegu, ale organizatorzy zapewniają, że zapisy będą trwały do rozpoczęcia biegu. Wystarczy więc przyjść na plażę w Brzeźnie przed godziną 11.00 i wypełnić odpowiednie formularze.