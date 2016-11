Współpraca bilateralna z USA

Dowódca generalny rodzajów sił zbrojnych gen. broni dr Mirosław Różański przyjął dziś delegację przedstawicieli marynarki wojennej USA, której przewodniczył kontradmirał Cathal O’Connor, szef Sztabu 6 Floty Stanów Zjednoczonych.

Spotkanie zainaugurowało trwające trzy dni polsko-amerykańskie morskie rozmowy sztabowe (Navy to Navy Talks), było okazją do omówienia szczegółów organizacyjnych wizyty oraz możliwości udziału we wspólnych przedsięwzięciach.

W drugiej części dnia kontradmirał Cathal O’Connor i towarzyszący mu członkowie delegacji spotkają się z kontradmirałem Mirosławem Mordelem, inspektorem marynarki wojennej DGRSZ, kontradmirałem Jarosławem Ziemiańskim, szefem Zarządu Morskiego IMW DGRSZ i kierowniczą kadrą Dowództwa Generalnego RSZ w celu kontynuacji rozmów w zakresie perspektyw współpracy obu armii w kolejnych latach.

Tekst: mjr Anna Smolińska