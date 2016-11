Błękitna Brygada wyjechała na poligon

Pododdziały 12 Brygady Zmechanizowanej rozpoczęły ostatnie w tym roku szkolenie poligonowe. 7 listopada ze stacji Stobno Szczecińskie na poligon wyruszył jeden z transportów operacyjnych.



7 listopada do Drawska Pomorskiego wyruszyły siły główne pododdziałów 12 Brygady Zmechanizowanej, by uczestniczyć w miesięcznym szkoleniu poligonowym. Jednym ze sposobów przemieszczenia się żołnierzy na poligon jest transport kolejowy. W związku z tym na stacji PKP Stobno Szczecińskie na platformy kolejowe załadowało się ponad 40 kołowych transporterów opancerzonych Rosomak z 1 Batalionu Legionów.

Jak podkreślił jeden z kierowców Rosomaka: – To nie jest proste zadanie. Jest ślisko, więc trzeba uważać z prędkością i polegać na swoim dowódcy. Pokazuje on nam, jak zachować się na platformie, gdzie jest bardzo wąsko i jest mała tolerancja na ewentualny błąd. Na szczęście wjazd kilkudziesięciu pojazdów na wagony kolejowe odbył się bez incydentów i już po południu kolejowy transport operacyjny był gotowy do wyjazdu.

W pierwszej części pobytu na poligonie drawskim dowództwo, sztab i pododdziały Błękitnej Brygady uczestniczyć będą w ćwiczeniu taktycznym dowódcy 12 Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej pod kryptonimem „Ryś-16”. Druga część pobytu na poligonie obejmować będzie wykonanie strzelań ze wszystkich rodzajów broni indywidualnej, zespołowej i wozów bojowych połączone z działalnością taktyczną.

W listopadowym szkoleniu poligonowych uczestniczyć będzie ponad 1500 żołnierzy z pododdziałów 12Brygady Zmechanizowanej i ponad 300 sztuk różnego typu sprzętu wojskowego.

Źródło: 12 BZ