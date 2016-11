Zlot Niepodległościowy „Łowczówek 2016”

To tutaj po raz pierwszy zatrzymano ofensywę rosyjską. To od tego momentu Rosjanie musieli zacząć się cofać. To stąd zaczął się ten marsz bojowy, marsz Polski, marsz Legionów do niepodległości – mówił podczas uroczystości w Łowczówku minister obrony narodowej Antoni Macierewicz.

W niedzielę, 6 listopada, szef MON uczestniczył w powiatowych obchodach święta Niepodległości i XVIII Zlocie Niepodległościowym, które odbyły się na Cmentarzu Legionistów Polskich w Łowczówku (woj. małopolskie).



Uroczystości rozpoczęły się mszą św. polową, sprawowaną w intencji Ojczyzny oraz poległych i zmarłych Legionistów. Po nabożeństwie odbył się uroczysty apel pamięci, w którym uczestniczyli także parlamentarzyści oraz przedstawiciele lokalnych władz. – To stąd zaczął się ten marsz bojowy, marsz Polski, marsz Legionów do niepodległości. Marsz, którego momentem decydującym, rozstrzygającym o odzyskaniu przez Polskę niepodległości, była wiekopomna Bitwa Warszawska z 1920 roku, która ostatecznie rozstrzygnęła o tym, że powstała Polska Niepodległa. W tym wojennym wysiłku Legiony odegrały rolę decydującą – mówił podczas uroczystości minister Antoni Macierewicz. – Bez walki zbrojnej, bez poświęcenia życia, bez organizacyjnego przygotowania, bez drużyn strzeleckich i dziesiątków innych organizacji paramilitarnych (…), bez tego wielkiego wysiłku zbrojnego jaki Polacy zdołali zorganizować (…) nie byłoby Polski niepodległej - podkreślił. – Pamięć o polskim wysiłku wojskowym nie może zaginąć, bo jest ona fundamentem (…) dzisiejszego wysiłku militarnego, zbrojnego i wychowawczego – zaznaczył szef MON.



Podczas uroczystości delegacje złożyły wieńce przy kaplicy cmentarnej. – Jestem wzruszony i dumny, że mogłem tutaj dzisiaj, jako minister obrony narodowej, oddać hołd żołnierzom 1 Brygady Józefa Piłsudskiego, którzy tu polegli – mówił minister. – Rząd Rzeczpospolitej (…) jest gotów do działania tak, aby polska armia stanowiła rzeczywistą siłę zdolną przeciwstawić się każdemu niebezpieczeństwu. Do siły armii polskiej dzisiaj dołączają siły naszych sojuszników. Już za dwa miesiące na wschodnich granicach Polski staną armie NATO. Stanie armia Stanów Zjednoczonych. To wielki przełom historyczny, który zawdzięczamy rządowi pani premier Beaty Szydło, który zawdzięczmy prezydentowi RP – podkreślił podczas przemówienia okolicznościowego minister Antoni Macierewicz.



Podczas uroczystości w Łowczówku szef MON zwiedził także ekspozycję sprzętu wojskowego Zakładów Mechanicznych Tarnów S.A., która towarzyszyła XVIII Zlotowi Niepodległościowemu „Łowczówek 2016”.



***

Od 22 do 25 grudnia 1914 roku Legioniści Polscy zapisali chlubną kartę w dziejach oręża polskiego, walcząc u boku armii austro-wegierskiej z armią carską pod Łowczówkiem. W trakcie bitwy zginęło 128 żołnierzy Legionów, w tym 38 oficerów, 342 Legionistów zostało rannych, kilkunastu dostało się do niewoli. Odparto jednak kilkanaście kontrataków rosyjskich, wzięto do niewoli ponad 600 jeńców, w tym 18 oficerów. Bój pod Łowczówkiem zajmuje ważne miejsce w tradycji legionowej, a sam cmentarz wojenny w Łowczówku, od czasów II Rzeczypospolitej do dnia dzisiejszego, jest miejscem szczególnej pamięci o polskiej drodze do Niepodległości.

Źródło: MON