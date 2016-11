Strzelanina w koszarach!

Dwóch uzbrojonych napastników wtargnęło na teren koszar Wielkopolskiej Brygady. Są poszkodowani.

Całe szczęście były to tylko ćwiczenia. W ramach metodycznych zajęć pokazowych żołnierze 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej zostali zapoznani z procedurami, które należy wdrożyć w przypadku naruszenia systemu ochrony. – Celem zajęć jest pokazanie poprawnej reakcji służb na wtargnięcie na teren koszar osób niepożądanych. Scenariusz pokazu został dostosowany do obecnie panujących warunków w 17 WBZ – podkreślił prowadzący zajęcia ppłk Kaliciak.

Na teren koszar z dużą prędkością wdziera się samochód osobowy. Po zatrzymaniu pojazdu wysiada z niego dwóch uzbrojonych napastników, którzy ostrzeliwują pracownika SUFO. Pracownik SUFO odpowiada ogniem, raniąc jednego z napastników. Drugi z nich rzuca improwizowany ładunek wybuchowy, co eliminuje strażnika. Następnie napastnik przemieszcza się w kierunku otwartych garaży. Rani jedną z osób pracujących w parku sprzętu technicznego, po czym bierze go za zakładnika. Następnie wdziera się wraz z zakładnikiem do budynku punktu kontroli technicznej.

Budynek zostaje okrążony przez pododdział alarmowy, na miejsce zdarzenia przyjeżdża oddział antyterrorystyczny, straż pożarna i karetka pogotowia. Negocjator policyjny podejmuję rozmowę z napastnikiem, która kończy się fiaskiem. Padają strzały, do akcji wkraczają antyterroryści, którzy neutralizują zagrożenie. Na koniec rannymi zajmują się ratownicy medyczni.

Tego typu zajęcia organizowane są raz do roku, ćwiczone są różne warianty sytuacji kryzysowych, które jako potencjalne mogą mieć miejsce na terenach jednostek wojskowych.

Tekst: por. Tomasz Cyga