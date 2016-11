Akcja ratownicza na Bałtyku

Załoga śmigłowca ratowniczego W-3RM Anakonda z Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej ewakuowała dzisiaj w nocy kobietę w ciąży. Obywatelka Szwecji uskarżała się na silne bóle brzucha. Poszkodowana została podjęta z pokładu promu i bezpiecznie przetransportowana na ląd.

Dzisiaj w nocy (4 listopada), o godzinie 2.55, załoga śmigłowca pełniąca dyżur na lotnisku w Darłowie została zaalarmowana, że na pokładzie promu Stena Spirit znajduje się ciężarna pasażerka uskarżająca się na silne bóle brzucha. Jednostka płynąca z Karlskrony do Gdyni znajdowała się wówczas około 70 km na północ od Łeby. Anakonda dowodzona przez kpt. pil. Marcina Abłażewicza wystartowała o godzinie 3.10. Po 38 minutach lotu śmigłowiec znajdował się już nad promem, a jego załoga przystąpiła do wykonania manewru zawisu i opuszczenia ratownika na pokład jednostki. Operacja podjęcia poszkodowanej do śmigłowca przy pomocy noszy zakończyła się o godzinie 4.05. Minutę później podjęty został ratownik, a Anakonda skierowała się w kierunku lądu. O godzinie 4.45. śmigłowiec wylądował na lotnisku w Gdyni-Babich Dołach, gdzie poszkodowana kobieta, przytomna i w stanie stabilnym, została przekazana obsadzie karetki pogotowia ratunkowego.

W tym roku to już piętnasta akcja ratownicza z udziałem statku powietrznego Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej. Od początku lat 90. lotnicy morscy uczestniczyli w 601 takich akcjach, udzielając pomocy 318 osobom.

Skład załogi śmigłowca Anakonda:

• kpt. pil. Marcin Abłażewicz – dowódca;

• kpt. pil. Paweł Januszko – drugi pilot;

• mł. chor. Grzegorz Burakowski – ratownik;

• st. chor. sztab. Dariusz Dudulski – technik pokładowy.

Utrzymywanie sił gotowych do ratowania zdrowia i życia w tzw. polskiej strefie odpowiedzialności SAR (ang. Search and Rescue) na Bałtyku to zadanie wynikające między innymi z podpisanej przez nasz kraj Międzynarodowej Konwencji o poszukiwaniu i ratownictwie morskim. Strefa ta obejmuje obszar ponad 30 000 km² powierzchni morza, a Brygada Lotnictwa Marynarki Wojennej jako jedyna utrzymuje ciągłą gotowość do prowadzenia działań ratowniczych z powietrza nad obszarami morskimi. Całodobowy dyżur w krajowym systemie ratownictwa morskiego i lotniczego pełnią naprzemiennie załogi śmigłowców typu W-3RM Anakonda i Mi-14PŁ/R z 43 i 44 Bazy Lotnictwa Morskiego. Dyżur śmigłowca ratowniczego utrzymywany jest na lotnisku w Darłowie. System SAR wspierany jest przez załogę samolotu patrolowego Bryza dyżurującą na lotnisku w Siemirowicach koło Lęborka.

Tekst: kmdr ppor. Czesław Cichy