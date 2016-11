I zastępca dowódcy generalnego RSZ

Minister obrony narodowej Antoni Macierewicz wyznaczył dziś gen. broni Leszka Surawskiego na stanowisko I zastępcy dowódcy generalnego rodzajów sił zbrojnych.

Dotychczas gen. broni Leszek Surawski wykonywał obowiązki na stanowisku inspektora wojsk lądowych w DGRSZ.

Gen. broni dr Leszek Surawski urodził się 18 lipca 1960 r. w Gołdapi. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych i Akademii Obrony Narodowej. Ukończył studia podyplomowe w zakresie służby cywilnej, administracji publicznej, zarządzania jednostkami terenowymi oraz rozwoju regionalnego i lokalnego w Wyższej Szkole Rolniczo-Pedagogicznej, studia podyplomowe w zakresie operacyjno-strategicznym oraz podyplomowe studia polityki obronnej w Akademii Obrony Narodowej. Po ukończeniu w 1984 r. szkoły oficerskiej pełnił służbę na stanowisku dowódcy plutonu, a przez kolejne lata dowódcy kompanii i dowódcy batalionu w 75 Pułku Zmechanizowanym. W 1992 r., po ukończeniu Akademii Obrony Narodowej, został wyznaczony na stanowisko oficera operacyjnego w dowództwie 1 Dywizji Zmechanizowanej. W 1994 r. objął obowiązki szefa szkolenia-zastępcydowódcy 9 Brygady Zmechanizowanej, a następnie szefa sztabu-zastępcy dowódcy tej brygady. W kwietniu 1998 r. objął obowiązki szefa wydziału-zastępcy szefa szkolenia w dowództwie 15 Dywizji Zmechanizowanej w Olsztynie. Po rozformowaniu dywizji w 2001 r. został skierowany do Dowództwa 1 Korpusu Zmechanizowanego, gdzie zajmował stanowisko szefa wydziału planowania.

W okresie od maja 2002 r. do września 2005 r. pełnił obowiązki na stanowisku szefa wydziału operacyjnego dowództwa 16 Dywizji Zmechanizowanej w Elblągu. W lipcu 2004 r. został skierowany do służby w ramach Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Składzie Międzynarodowych Sił Stabilizacyjnych w Republice Iraku, na stanowisku zastępcy szefa sztabu Wielonarodowej Dywizji Centrum-Południe. Po ukończeniu w 2006 r. podyplomowych studiów operacyjno-strategicznych został wyznaczony na stanowisko zastępcy dowódcy 2 Brygady Zmechanizowanej. W sierpniu 2008 r. objął obowiązki dowódcy 20 Brygady Zmechanizowanej w Bartoszycach i w dniu 11 listopada 2008 r. został mianowany na stopień generała brygady.



W okresie od czerwca 2010 r. do listopada 2011r. pełnił służbę na stanowisku zastępcy szefa Zarządu Planowania Operacyjnego – P3 w Sztabie Generalnym Wojska Polskiego, a od listopada 2011 r. został szefem tegoż Zarządu. 15 sierpnia 2012 r. został mianowany do stopnia generała dywizji. Od 23 sierpnia 2013 r. do 4 marca 2016 r. dowodził 16 Pomorską Dywizja Zmechanizowaną. Z dniem 5 marca 2016 r. został wyznaczony na stanowisko Inspektora Wojsk Ladowych w Dowództwie Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych. 15 sierpnia 2016 r. odebrał z rąk Prezydenta RP Andrzeja Dudy nominację na stopień generała broni.

Generał Surawski uzyskał stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie - nauki o obronności, w specjalności - dowodzenie.



Źródło: MON, DGRSZ