Pancerniacy znów w akcji

Żołnierze 34 Brygady Kawalerii Pancernej z Żagania rozpoczęli szkolenie poligonowe w Ośrodku Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych Żagań – Karliki.

Od wczesnych godzin porannych w parku sprzętu technicznego trwały ostatnie przygotowania do rozpoczęcia poligonu. Pierwszym jego etapem, wykonanym sprawnie i bezproblemowo przez żołnierzy 1 Brabanckiego Batalionu Czołgów i batalionu logistycznego, było przemieszczenie na obozowisko Karliki.

Punktualnie o godz. 8.00, po wydaniu rozkazu do marszu przez porucznika Łukasza Śmiałka, dowódcę 3 kompanii czołgów, kolumna Leopardów 2A5 drogą Mazura ruszyła na poligon. Następnie przemieszczenie rozpoczęły kolumny pojazdów kołowych i w krótkim czasie sto procent ludzi i sprzętu zgodnie z planem dotarło na miejsce.

Podsumowaniem pierwszego dnia szkolenia poligonowego był uroczysty apel. – Pamiętajcie, na tym poligonie po raz pierwszy będziecie w całości wykonywać tak ważne zadania taktyczne i ogniowe na tak dużą skalę wraz z naszymi sojusznikami. Dlatego też życzę wam jak najwięcej szczęścia, jak najwięcej dziur w tarczach, jak najwięcej trafień i jak najmniej nieprzewidzianych sytuacji – mówił do żołnierzy szef szkolenia brygady podpułkownik Jarosław Górowski.

W czasie apelu przybliżono również najważniejsze kwestie organizacyjne dotyczące funkcjonowania pododdziału w czasie szkolenia poligonowego i przeprowadzono cykl instruktaży z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska oraz profilaktyki przeciwpożarowej. Defilada pododdziałów zakończyła apel, po czym pancerniacy rozeszli się do zajęć. Szkolenie poligonowe potrwa do 28 listopada.

Tekst: kpt. Rafał Nowak