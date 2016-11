Wojskowe wsparcie dla administracji publicznej

W związku z wystąpieniem ognisk choroby afrykańskiego pomoru świń (ASF) na terenie województwa lubelskiego, podlaskiego i mazowieckiego oraz realnym zagrożeniem ich wystąpienia na terenie województwa warmińsko-mazurskiego wojewodowie tychże województw zwrócili się do ministra obrony narodowej o aktywne wsparcie organów administracji publicznej.



Minister obrony narodowej wydał decyzję, na podstawie której Siły Zbrojne RP przygotowują się do uruchomienia czterech wojskowych zgrupowań zadaniowych wydzielanych w ramach sił i środków ujętych w Planie Zarządzania Kryzysowego resortu obrony narodowej:



- WZZ LUBELSZCZYZNA w składzie 100 żołnierzy, działające na terenie powiatów: bialskiego, włodawskiego i chełmskiego;



- WZZ PODLASIE w składzie 90 żołnierzy, działające na terenie powiatów siemiatyckiego, hajnowskiego, bielskiego, białostockiego, monieckiego i sokólskiego;



- WZZ MAZURY w składzie 160 żołnierzy (8 grup po 20 żołnierzy), działające na terenie powiatów: braniewskiego, bartoszyckiego, węgorzewskiego, gołdapskiego, ełckiego, oleckiego, piskiego i kętrzyńskiego;



- WZZ MAZOWSZE w składzie 120 żołnierzy, działające na terenie powiatu łosickiego.



Planowane działania rozpoczną się pomiędzy 2 a 3 listopada i potrwają od 7 do 13 dni – zależnie od regionu. Żołnierze będą współdziałać z powiatowymi lekarzami weterynarii w zakresie działań monitorujących tj. poszukiwania i zgłaszania do badań padłych dzików. Będą także wspierać służby leśne w prowadzeniu inwentaryzacji ich pogłowia.



Całością sił i środków dowodził będzie Dowódca Operacyjny Rodzajów SZ.



Tekst: mjr Agnieszka Kossowska