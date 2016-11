Ćwiczenie „Joint Cooperation” zakończone sukcesem

W tym roku ćwiczenie NATO „Joint Cooperation” we współpracy z międzynarodowymi partnerami odbyło się w Nienburg w Niemczech. Organizatorem szkolenia było Centrum CIMIC Bundeswehry. Jest to największe ćwiczenie jednostek CIMIC w Europie, które angażuje kilkanaście jednostek współpracy cywilno-wojskowej. W ramach tegorocznego ćwiczenia zaplanowano podpisanie listu intencyjnego o współpracy Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych oraz Centrum CIMIC Bundeswehry.

Ćwiczenie „Joint Cooperation” odbywało się od 21 do 28 października. Wzięli w nim udział także żołnierze z CPdMZ. Ćwiczenie było okazją do międzynarodowego i kompleksowego szkolenia z zakresu współpracy cywilno-wojskowej. Pododdziały CIMIC brały udział nie tylko w pracy w terenie na poziomie taktycznym, ale także na poziomie wojskowego planowania na poziomie operacyjnym.

W ćwiczeniu NATO, w którym udział wzięły państwa członkowskie tej organizacji, ćwiczący musieli dokonać oceny sytuacji cywilnej po niespodziewanej klęsce żywiołowej w celu uzyskania kluczowych i niezbędnych informacji dla wszystkich aktorów biorących udział w działaniach na teatrze zdarzeń.

Personel CIMIC miał za zadanie przekazać informacje niezbędne do planowania dalszych działań oraz wsparcia państwa gospodarza. Bardzo ważną kwestią ćwiczoną podczas „Joint Cooperation” było zadanie, aby nie stracić z oczu szerokiego i zróżnicowanego spektrum aktorów biorących udział w ćwiczeniu, na przykład ONZ, mnogość organizacji GO i NGO, jednostek spoza układu militarnego czy policji. Celem tych działań było łagodzenie kryzysu dotyczącego uchodźców.

W trakcie ćwiczenia doszło także do podpisania listu intencyjnego o współpracy bilateralnej pomiędzy CPdMZ a Centrum CIMIC Bundeswehry w Ninburgu. Stronę polską reprezentował komendant Centrum płk Wiesław Mitkowski, a stronę niemiecką płk Joachim Miller. Oba dowództwa w liście zobowiązały się do systematycznej współpracy, której celem powinno być stworzenie spójnych ram umożliwiających realizację między innymi wspólnych przedsięwzięć takich, jak: konferencje, szkolenia i ćwiczenia. Ustalono również częstotliwość spotkań oraz utworzenie punktów kontaktowych w każdym z dowództw.

Tekst: kpt. Kamila Kreis-Tomczak