Komandosi z Lublińca mają nowego dowódcę

Jedną z najlepszych jednostek polskich sił zbrojnych od dziś dowodzi ppłk Michał Strzelecki. W piątek odbyła się uroczystość przekazania dowodzenia Jednostką Wojskową Komandosów w Lublińcu. Sztandar JWK wręczył ppłk. Strzeleckiemu jego poprzednik – płk Wiesław Kukuła, który pod koniec września stanął na czele wojsk obrony terytorialnej.

– Jaką jednostkę zostawiam? Na pewno taką, która jest gotowa bronić Polaków i walczyć o polskie interesy w każdym miejscu świata, ale też przygotowaną na nowe zagrożenia w sferze bezpieczeństwa. Jednostkę, która jest ważnym elementem systemu obronnego państwa – mówił kilka dni temu polsce-zbrojnej.pl płk Wiesław Kukuła. Oficer przez cztery lata dowodził elitarnym oddziałem komandosów w Lublińcu. Pod koniec września Antoni Macierewicz, minister obrony powierzył mu nowe obowiązki: dowódcy wojsk obrony terytorialnej.

Przekazanie dowodzenia Jednostką Wojskową Komandosów odbyło się dziś przed południem w Lublińcu. Ppłk Michał Strzelecki odebrał z rąk płk. Kukuły sztandar jednostki. Stało się to w obecności szefa MON, dowódcy Komponentu Wojsk Specjalnych gen. bryg. Jerzego Guta oraz dowódców pozostałych jednostek specjalnych. W czasie zbiórki oficerowie otrzymali także odznaczenia: płk Kukuła medal pamiątkowy Dowództwa Komponentu WS, a ppłk Strzelecki Gwiazdę Afganistanu.

– Ppłk Strzelecki to dowódca, który swoje pojmowanie walki ukształtował m.in. w Iraku i Afganistanie. To pełen pokory praktyk. Przedstawiciel nowego pokolenia oficerów, który wnosił bezprecedensowy wkład w rozwój zdolności bojowych jednostki. Będzie świetnym dowódcą, który poprowadzi jednostkę ku nowym wyzwaniom – zapewniał w rozmowie z dziennikarzem polski-zbrojnej.pl płk Kukuła.

Ppłk Strzelecki doskonale zna jednostkę i swoich podwładnych. Od początku służby jest związany właśnie z JWK. Gdy w 2001 roku ukończył Wyższą Szkołę Oficerską we Wrocławiu, od razu rozpoczął służbę w lublinieckiej jednostce (wtedy jeszcze noszącej nazwę 1 Pułku Specjalnego Komandosów). Zajmował stanowiska dowódcy grupy specjalnej, dowódcy zespołu grup specjalnych, dowódcy grupy specjalnej płetwonurków oraz szefa sekcji szkolenia nurkowego. W latach 2013–2014 pracował w strukturach Ministerstwa Obrony Narodowej, a po powrocie do JWK służył w zespołach bojowych. Był m.in. zastępcą dowódcy Zespołu Bojowego A.

– Michał jest zdyscyplinowany, zawsze dąży do perfekcji, umie słuchać ludzi i ma szerokie horyzonty. Nie skupia się wyłącznie na sprawach związanych ze szkoleniem bojowym. Jako jeden z nielicznych oficerów przychodził do mnie, by porozmawiać o możliwych zakupach logistycznych dotyczących ekwipunku żołnierzy czy ich umundurowania – przyznaje mjr rez. Tomasz Burzyński „Burza”, były logistyk z Jednostki Wojskowej Komandosów. Oficerowie poznali się jeszcze w 2010 roku, kiedy ppłk Strzelecki – wtedy jeszcze podchorąży – odbywał praktyki zawodowe w Lublińcu. Później komandosi służyli razem w jednostce oraz na misji w Iraku. – Jest bardzo koleżeński i nigdy nie odmawia pomocy. Zwróciłem na to uwagę szczególnie w Iraku, gdzie dbał o swoich ludzi i zawsze stawał za nimi murem. Myślę, że ta cecha podczas dowodzenia JWK sprawi, że wszyscy żołnierze jednostki szybko przekonają się do nowego „wodza” – przyznaje Burzyński.

Ppłk Strzelecki podczas swojej wojskowej kariery cztery razy pełnił służbę poza granicami kraju. W 2006 roku dowodził sekcją podczas VII zmiany PKW w Iraku. Dwa lata później, także w Iraku, był dowódcą grupy specjalnej. W 2010 roku wyjechał pod Hindukusz, gdzie dowodził Zadaniową Grupą Specjalną Zespołu Bojowego TF-50. W 2016 roku został dowódcą Zespołu Doradców Wojsk Specjalnych SOAT-50 na III zmianie Polskiego Kontyngentu Wojskowego w ramach misji „Resolute Support” w Afganistanie.

Jest absolwentem wielu krajowych i zagranicznych kursów. Ukończył m.in. szkolenie dowództwa komponentu operacji specjalnych połączonych sił NATO, kurs zimowy sił zbrojnych Szwecji, kurs rozpoznawczy sił specjalnych NATO w Belgii oraz kurs zespołów abordażowych w Grecji. Jest także absolwentem magisterskich studiów uzupełniających na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie oraz studiów podyplomowych w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi.

W 2015 roku otrzymał od ówczesnego prezydenta Bronisława Komorowskiego Krzyż Komandorski Orderu Krzyża Wojskowego. Na wyróżnienie to zasłużył w czasie dowodzenia zadaniową grupą specjalną podczas VIII zmiany PKW Afganistan.