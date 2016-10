Kosmiczne ambicje Politechniki Warszawskiej i PGZ

Jeśli utrzymamy zapowiadany poziom finansowania prac badawczo-rozwojowych, to za pięć lat zbudujemy polskie rakiety zdolne wynieść na orbitę niewielkiego satelitę – zapowiada prof. Jan Szmidt, rektor Politechniki Warszawskiej. Pieniądze na badania i studia doktoranckie w dziedzinie technik rakietowych i kosmicznych wyłoży m.in. Polska Grupa Zbrojeniowa.





Zacieśnienie współpracy z uczelniami wyższymi to pomysł obecnego kierownictwa Polskiej Grupy Zbrojeniowej na to, by firmy wchodzące w skład holdingu mogły opracowywać nowoczesne i innowacyjne produkty wojskowe. W ostatnim roku PGZ podpisała listy intencyjne oraz porozumienia o współpracy m.in. z Politechniką Wrocławską, Akademią Sztuki Wojennej (dawną Akademią Obrony Narodowej) oraz Wojskową Akademią Techniczną.



Jedną z najbliższych Grupie uczelni jest jednak – obok WAT – Politechnika Warszawska. Wczoraj PGZ i PW ogłosiły, iż przekuwają w czyny styczniową deklarację o wspólnych badaniach nad technologiami podwójnego przeznaczenia (wojskowego i cywilnego), a przede wszystkim – nad ich komercjalizacją. – Co z tego, że potrafimy opracować zaawansowane rozwiązania, gdy jest wyraźny problem z tym, aby trafiły one do produkcji seryjnej i do klienta – tłumaczył w styczniu cel tej współpracy prof. Jan Szmidt, rektor uczelni.



27 października zbrojeniowy holding zobowiązał się m.in. do finansowania badań nad technologiami rakietowymi i kosmicznymi, które prowadzą studenci Politechniki Warszawskiej. – Inżynierowie wykształceni na tej uczelni pracują dla największych koncernów obronnych na świecie. Chcemy ten potencjał wykorzystać do rozwoju polskiej myśli technologicznej, zwiększenia innowacyjności produkcji oraz podniesienia bezpieczeństwa kraju – wyjaśniał Arkadiusz Siwko, prezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Zadeklarował jednocześnie, że PGZ będzie współfinansowała studia doktoranckie w dziedzinie technik rakietowych i kosmicznych.





Profesor Jan Szmidt jest przekonany, że współpraca pomiędzy Grupą a Politechniką Warszawską pomoże w opracowywaniu innowacyjnych, kosmicznych i rakietowych technologii. Jego politechnika od dawna współpracuje z największymi, światowymi koncernami zbrojeniowymi – takimi jak Raytheon, Thales, Lockheed Martin czy Airbus – więc zdaniem rektora jest ona dla PGZ idealnym partnerem. – Jeżeli utrzymamy zapowiadany poziom finansowania prac badawczo-rozwojowych, to za pięć lat będziemy mogli zbudować polskie rakiety zdolne wynieść na orbitę niewielkiego satelitę – zapowiedział rektor uczelni.



O realności tych zapowiedzi mają świadczyć dotychczasowe dokonania studentów Politechniki Warszawskiej, a dokładniej – członków Sekcji Rakietowej Studenckiego Koła Astronautycznego (SKA), działającego przy Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa. Zbudowali oni i wystrzelili do tej pory trzy niewielkie rakiety: Amelię 1, Amelię 2 i H1, a od 2013 roku pracują nad pociskiem o nazwie TuCAN, który posłuży do wystrzelenia na wysokość kilku kilometrów ośmiu amatorskich minisatelitów, tzw. CanSatów. Konstrukcja tej rakiety ma umożliwić jej wielokrotne użycie, bowiem po starcie ma ona opaść na ziemię na spadochronach umieszczonych w dwóch częściach – głównej i silnikowej. Swój pierwszy lot TuCAN odbędzie w najbliższą sobotę – 29 października, na poligonie artyleryjskim pod Toruniem.