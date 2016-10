Pożegnanie V zmiany NSE Resolute Support Mission

Jestem przekonany, że podołacie zadaniom, które przed Wami stoją – takimi słowami dowódca 10 Brygady Logistycznej pułkownik Adam Słodczyk pożegnał żołnierzy udających się na V zmianę Misji Resolute Support w Afganistanie.

Uroczyste pożegnanie udających się do Afganistanu żołnierzy odbyło się w Sali Tradycji 10 Brygady Logistycznej w asyście sztandaru jednostki wojskowej. W pożegnaniu wzięli udział przedstawiciele dowództwa oraz pododdziałów 10 Brygady Logistycznej, a także rodziny i przyjaciele żołnierzy. Dowódca brygady pułkownik Adam Słodczyk życzył wyjeżdżającym bezpiecznej drogi do Afganistanu oraz sukcesów w realizacji zadań. Dowódca podkreślił, że chociaż zabezpieczany kontyngent jest niewielki w stosunku do zakończonej już misji ISAF, sama misja Resolute Support jest nie mniej ważna.

Pułkownik Słodczyk zwrócił się również do najbliższych wyjeżdżających żołnierzy: – Proszę mieć świadomość, że wysyłając żołnierzy do Afganistanu, pamiętamy również o Was. Nie pozostajecie sami. Jest tutaj grono żołnierzy i ich rodzin, które są w pełnej gotowości, żeby Wam pomóc w każdej sytuacji.

Przed uroczystością rodziny żołnierzy spotkały się z dowódcą NSE majorem Grzegorzem Malcem oraz z panią psycholog, która omówiła proces adaptacyjny po przybyciu żołnierza w rejon operacji oraz po powrocie do domu.

Trzon polskiego kontyngentu wojskowego V zmiany PKW stanowić będą żołnierze z 1 Brygady Pancernej z Wesołej. Polski kontyngent wojskowy wchodzący w skład misji Resolute Support składa się z wojskowych doradców, plutonu ochrony, łącznościowców oraz NSE (National Support Element - Narodowy Element Wsparcia). Główne zadanie NSE to zabezpieczenie logistyczne polskiego kontyngentu. NSE składa się w większości z żołnierzy 10 Brygady Logistycznej z Opola. Dowódcą NSE V zmiany PKW Afganistan jest major Grzegorz Malec.

Misja Resolute Support to misja szkoleniowo-doradcza. W jej trakcie wojska Sojuszu nie biorą udziału w operacjach bojowych. Zadaniem sił sojuszniczych NATO jest wsparcie lokalnych sił bezpieczeństwa i pomoc w rozwijaniu zdolności bojowych armii afgańskiej.

Tekst: por. Piotr Płuciennik/ 10 BLog Opole