Polacy zdominowali rywalizację lotników NATO w Europie

Mistrzostwami w biegach przełajowych zakończyło się tegoroczne współzawodnictwo na szczeblu Sojuszniczego Dowództwa Sił Powietrznych NATO w Europie. Przełajowcy walczyli o medale pod murami zamku krzyżackiego w Malborku. Polacy zajęli wszystkie miejsca na podium w klasyfikacji indywidualnej oraz odnieśli zwycięstwa drużynowe wśród mężczyzn i kobiet.





Po dwuletniej przerwie Polska ponownie była gospodarzem Mistrzostw Sojuszniczego Dowództwa Sił Powietrznych NATO w Europie w Biegach Przełajowych. W 2014 roku czempionat odbył się w lasach pod Skwierzyną, a w tym – w Malborku. W obu edycjach zawodów gospodarze wywalczyli wszystkie miejsca na podium w rywalizacji kobiet i mężczyzn oraz zdecydowanie wygrali obie klasyfikacje drużynowe. Tegoroczny bieg na 10 kilometrów mężczyzn, zorganizowany w scenerii zamku krzyżackiego, wygrał st. szer. Henryk Szost. A wśród kobiet trasę 6 km najszybciej pokonała szer. Iwona Bernardelli.



Pojedynek dwóch duetów



Mężczyźni pięciokrotnie biegli po dwukilometrowej pętli, wytyczonej niemal w całości wzdłuż murów zamku krzyżackiego. Niespotykana na imprezach biegowych trasa wiodła też przez fosę średniowiecznej budowli obronnej. Pokonywało ją 36 biegaczy, a po pierwszych 1500 metrach czołowe pozycje zajmowało pięciu zawodników, w tym lider Brytyjczyków Mike Kellenberg oraz czterech Polaków: starsi szeregowi Henryk Szost, Mariusz Giżyński, Tomasz Grycko i Łukasz Kujawski. Jednak od drugiej pętli w czołówce biegli już tylko Szost, Giżyński i Grycko. Ten ostatni nie wytrzymał tempa kolegów i trzecią rundę rozpoczął wraz z Kujawskim ze stratą 14 sekund do prowadzącego duetu. Do mety sytuacja już się nie zmieniła. O miejsca na podium walczyły tylko dwie pary zawodników.



Po pasjonującym finiszu zwycięstwo w mistrzostwach odniósł st. szer. Henryk Szost. Aktualny rekordzista Polski w maratonie minimalnie wyprzedził st. szer. Mariusza Giżyńskiego, brązowego medalistę indywidualnego 48. Wojskowych Mistrzostw Świata w Maratonie, które przed trzema tygodniami odbyły się w Turynie. Rywalizację o trzecie miejsce wygrał natomiast Kujawski, który na finiszu o sekundę wyprzedził Gryckę. Piąty na mecie Brytyjczyk Kellenberg do zwycięskiego Szosta stracił minutę i siedem sekund.



– Trasa wokół zamku była specyficzna. Teren był nierówny, miejscami było troszkę błota. Sporym utrudnieniem było pokonywanie otworu w murze o wysokości metr czterdzieści. Ja mam 190 centymetrów wzrostu, więc musiałem jakoś się tam przecisnąć – mówi o biegu jego zwycięzca st. szer. Henryk Szost. – Fakt, że nie byliśmy zbyt gościnni dla rywali. Jednak mieliśmy bardzo mocną ekipę. Gościom ciężko było z nami powalczyć na naszym terenie – dodaje żartobliwie triumfator.





Dominacja Polek



W rywalizacji 27 kobiet z pięciu państw – Polski, Wielkiej Brytanii, Niemiec, USA i Holandii – sześć pierwszych miejsc wywalczyły reprezentantki gospodarzy. Przez pierwsze dwie rundy ton rywalizacji nadawała czwórka biegaczek: szer. Iwona Bernardelli, wcześniej znana pod panieńskim nazwiskiem Lewandowska, szer. Olga Kalendarova-Ochal, st. szer. Monika Stefanowicz i szer. Ewelina Paprocka. Dwie pierwsze na ostatniej pętli oderwały się od rywalek i na metę wbiegły razem, trzymając się za ręce. Sędziowie uznali jednak, że o centymetry pierwsza przekroczyła linię mety Bernardelli.



– Najważniejsze było dla nas zwycięstwo drużynowe – przyznaje zwyciężczyni. – Nie rywalizowałyśmy na finiszu i wbiegłyśmy na metę tak po koleżeńsku. Ściganie zaczniemy w nowym sezonie na innych zawodach – dodaje szer. Olga Kalendarova-Ochal. Obie zawodniczki, specjalizujące się w maratonach, przyznały, że trasa w Malborku była dość trudna. – Bałyśmy się o nogi. Było ślisko, a zbiegi nie były łagodne – mówi druga zawodniczka na mecie. – Trasa była ciekawa i wymagająca. W jednej rundzie było pięć podbiegów. Trzeba też było przecisnąć się przez to przejście w murze. Pierwszy raz spotkałam się z czymś takim na imprezie biegowej – dodaje Bernardelli.



Przeprowadzenie zawodów w tym niezwykłym miejscu zaplanowali st. chor. Ryszard Walendziak i st. szer. Daniel Taras z 22 Bazy Lotnictwa Taktycznego w Malborku. – Na organizację imprezy w tak nietypowej scenerii uzyskaliśmy zgodę Muzeum Zamkowego w Malborku i władz miejskich. Goście byli zadowoleni, że mogli biegać w tak pięknym miejscu – podkreśla ppłk Tomasz Bartkowiak z Inspektoratu Szkolenia Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych.



CISM Day Run



Jeszcze przed biegami dla kobiet i mężczyzn o medale mistrzostw lotników NATO w Europie, na tej samej trasie, ale tylko na jednej pętli, rywalizowało 60 żołnierzy. Twórcy czempionatu zorganizowali dla nich wydarzenie pod nazwą „CISM Day Run”, poprzez które Międzynarodowa Rada Sportu Wojskowego (CISM) chce promować bieganie. W umundurowaniu polowym i z plecakami biegło 43 mężczyzn i 17 kobiet. Najszybciej 2 km pokonał por. Paweł Błażejczyk z 15 Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej.



– To nie był łatwy bieg. Dość ciężko biegło się zwłaszcza na nawrotach, gdzie było grząsko. Ale cieszę się ze zwycięstwa w moim pierwszym starcie w zawodach w umundurowaniu – mówi por. Paweł Błażejczyk. – Wcześniej startowałem jedynie w stroju sportowym. Biegam między innymi półmaratony. Uzyskuję czasy na średnim poziomie, ale zamierzam je poprawiać – dodaje oficer z Giżycka, z którym do Malborka przyjechało 21 biegaczy. Porucznik na mecie o cztery sekundy wyprzedził st. szer. Dawida Wiśniewskiego, który jest również żołnierzem 15 Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej. Trzeci na mecie był natomiast st. szer. Kamil Dobrowolski z 22 Bazy Lotnictwa Taktycznego w Malborku. W rywalizacji kobiet wszystkie miejsca na podium zajęły biegaczki z Giżycka. Triumfowała st. kpr. Marlena Krawczuk, druga była st. szer. Dorota Kozakiewicz, a trzecia szer. Katarzyna Tomasiewicz.





Czempionat w Malborku zakończył tegoroczne współzawodnictwo lotników pod patronatem Międzynarodowej Rady Sportu Sojuszniczego Dowództwa Sił Powietrznych NATO (Headquarters Allied Air Command – HQ AIRCOM) w Ramstein. Po podsumowaniu wyników czterech mistrzostw, najwięcej punktów – 21 – wśród mężczyzn zgromadzili Niemcy. Drugie miejsce z 18 oczkami zajęli Polacy, a trzecie Amerykanie, którzy zdobyli 15 pkt. W rywalizacji kobiet triumfowały Amerykanki (23 pkt.) przed Niemkami (18) i Polkami (14).



– Biegi przełajowe dla polskich lotników w ramach współzawodnictwa Headquarters Ramstein są konkurencją, w której od wielu lat wygrywamy. Jednak w tym roku we Włoszech nie udało nam się wygrać klasyfikacji generalnej wśród mężczyzn. Choć w wielu konkurencjach byliśmy świetni, to Niemcy uzyskali nad nami zbyt dużą przewagę w tenisie ziemnym. Zaskoczyli wszystkich zwycięstwem, bo wcześniej nigdy nie zajmowali miejsca na podium. Ale to dlatego, że ściągnęli do swoich sił powietrznych dobrych tenisistów, na poziomie 150. miejsca w światowym rankingu – podkreśla ppłk Tomasz Bartkowiak. – Za to dzięki punktom zdobytym za zwycięstwo w crossie naszym paniom z ostatniej pozycji udało się wskoczyć na podium – dodaje oficer.



Organizatorem mistrzostw przełajowców była 22 Baza Lotnictwa Taktycznego w Malborku, a współorganizatorem Muzeum Zamkowe w Malborku.



Wyniki



Mistrzostwa Sojuszniczego Dowództwa Sił Powietrznych NATO w Europie, mężczyźni

1. Henryk Szost (Polska) 30 min 24 s

2. Mariusz Giżyński (Polska) 30,25

3. Łukasz Kujawski (Polska) 31,01

4. Tomasz Grycko (Polska) 31,02

5. Mike Kellenberg (Wielka Brytania) 31,31

6. Michał Olejnik (Polska) 31,42



Mistrzostwa Sojuszniczego Dowództwa Sił Powietrznych NATO w Europie, kobiety

1. Iwona Bernardelli (Polska) 21 min 1 s

2. Olga Kalendarova-Ochal (Polska) 21,01

3. Ewelina Paprocka (Polska) 21,08

4. Monika Stefanowicz (Polska) 21,17

5. Agnieszka Jerzyk (Polska) 21,42

6. Aleksandra Hornik (Polska) 22,22



Klasyfikacja drużynowa mistrzostw, mężczyźni

1. Polska – 24 punkty

2. Wielka Brytania – 59

3. Niemcy – 123



Klasyfikacja drużynowa mistrzostw, kobiety

Polska – 10 punktów

2. USA – 46

3. Niemcy – 49



CISM Day Run, mężczyźni

1. por. Paweł Błażejczyk (15 Brygada Zmechanizowana Giżycko) 7 min 16 s

2. st. szer. Dawid Wiśniewski (15 Brygada Zmechanizowana Giżycko) 7,20

3. st. szer. Kamil Dobrowolski (22 Baza Lotnictwa Taktycznego Malbork) 7,29



CISM Day Run, kobiety

1. st. kpr. Marlena Krawczuk (15 Brygada Zmechanizowana Giżycko) 9 min 9 s

2. st. szer. Dorota Kozakiewicz (15 Brygada Zmechanizowana Giżycko) 9,12

3. szer. Katarzyna Tomasiewicz (15 Brygada Zmechanizowana Giżycko) 9,18