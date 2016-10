Certyfikacja podhalańczyków do LITPOLUKRBRIG

Pododdziały 5 Batalionu Strzelców Podhalańskich, które są afiliowane do Wielonarodowej Brygady, zostały sprawdzone pod kątem realizacji zadań mandatowych w Ośrodku Szkolenia Górskiego w Trzciańcu.

W dniach 19 i 26 października pododdziały 5 bsp – 2 i 4 kompania zmechanizowana oraz kompania logistyczna były certyfikowane do realizacji zadań mandatowych w strukturach LITPOLUKRBRIG. W ramach certyfikacji dowódcy pododdziałów doskonalili swoje umiejętności dowódcze podczas wykonywania zadań przewidzianych do realizacji poza granicami kraju, jak np. patrolowanie czy przeszukania obiektu. Natomiast żołnierze sprawdzeni byli z umiejętności współdziałania podczas wykonywania procedur przeszukania, patrolowania, wzywania wsparcia CFF (call for fire) oraz pomocy medycznej MEDEVAC. Reasumując, ćwiczono realizację zadań, które są najczęściej wykonywane w trakcie prowadzenia zagranicznych operacji.

Sytuacja taktyczna zakładała, że batalion w ramach międzynarodowej brygady LITPOLUKRBRIG został skierowany do zachodniej części pewnej wyspy z misją wymuszenia pokoju, gdzie prowadzi działania stabilizujące sytuację. W strefie odpowiedzialności batalionu, zamieszkałej przez trzy grupy etniczne, działają grupy dywersyjne, które destabilizują sytuację i utrzymują napięcie wewnętrzne. W przyjętej strefie batalion realizował planowe patrole, konwoje oraz prowadził działalność rozpoznawczą we współdziałaniu z lokalną policją i strażą graniczną. Elementy dywersyjne oraz grupy ludności lokalnej podgrywane były przez pozorację.

Tekst: Barbara Brem-Kowalik, kpt. Konrad Radzik