Pamięci cichociemnych

Co trzeci z 316, którzy zostali zrzuceni na terytorium Polski, oddał swoje życie za Ojczyznę. Część zginęła już na podstawie wyroków sądów Polski Ludowej. Dzisiaj czcimy pamięć sześciu gliwickich cichociemnych – tych, którym dane było walczyć o Polskę, o Polskę niepodległą – podkreślił w Gliwicach podsekretarz stanu w MON Bartłomiej Grabski podczas uroczystości odsłonięcia pomnika upamiętniającego bohaterskich żołnierzy, którzy byli związani z tym śląskim miastem.

Cichociemni byli wysyłani do okupowanej Polski początkowo z Wielkiej Brytanii, a następnie z bazy we Włoszech. Wszyscy byli ochotnikami. W sumie w rekrutacji do służby zgłosiło się 2413 oficerów i podoficerów polskich sił zbrojnych. Do heroicznej walki z okupantami – niemieckim i sowieckim – na terenie całej II Rzeczypospolitej wybrano najlepszych 316. Życie sześciu cichociemnych w różny sposób związało się z Gliwicami. Wszyscy przetrwali II wojnę światową. Do dziś żyje w mieście ostatni z wszystkich cichociemnych – 95-letni Aleksander Tarnawski, ps. „Upłaz”.

W uroczystości uczestniczyli m.in. dyrektor generalny w MON Bogdan Ścibut, wojewoda śląski Jarosław Wieczorek, biskup polowy Wojska Polskiego Józef Guzdek, a także dowódcy wojskowi oraz rodziny gliwickich cichociemnych. – Dziś chcemy przypomnieć o tych, którzy potrafili swoje życie oddać za innych. Nie wystarczy tzw. minimalny patriotyzm, ale potrzeba, by każdy żołnierz wypełnił słowa przysięgi wojskowej do końca – mówił podczas kazania duchowny.

Po mszy świętej uczestnicy przenieśli się przed kościół św. Barbary. Podczas wystąpienia wiceminister Grabski zaznaczył, że cichociemni są wzorem do naśladowania dla obecnych jednostek polskich wojsk specjalnych. - Pamięć o cichociemnych w Wojsku Polskim jest kultywowana i nigdy nie zostanie zapomniana. Imię cichociemnych ma m.in. jednostka wojskowa GROM, a do ich tradycji odnoszą się inne jednostki wojsk specjalnych. Monument został usytuowany na terenie ogrodu przy kościele garnizonowym pw. św. Barbary. W centralnej części umocowano tablicę pamiątkową o treści zaczynającej się od słów „Gliwiccy Cichociemni, spadochroniarze Armii Krajowej, elita Polski Walczącej”. Wśród organizatorów uroczystości byli m.in. Społeczny Komitet Pamięci im. Gen. Augusta Fieldorfa "Nila", dowódca Garnizonu Gliwice, prezydent miasta Gliwice oraz gliwicki Klub Gazety Polskiej. Patronat honorowy nad uroczystościami objął Minister Obrony Narodowej Antoni Macierewicz.

Rok 2016 został ustanowiony przez Sejm RP Rokiem Cichociemnych. W lutym minęło 75 lat od pierwszego spadochronowego zrzutu tych żołnierzy na teren okupowanej Polski.

Źródło: MON