MSBS, czyli broń dla Tytana

Prace nad tą bronią trwają ponad dziesięć lat, ale wszystko wskazuje na to, że są na ostatniej prostej. Przedprodukcyjna wersja karabinka MSBS kalibru 5,56 mm przechodzi właśnie testy w radomskich zakładach „Łucznik”. Później broń zostanie skierowana do badań wojskowych. Stanie się to prawdopodobnie na początku przyszłego roku.

Opracowany przez polskich konstruktorów karabinek MSBS kalibru 5,56 mm ma zastąpić używane obecnie karabiny z rodziny AK/AKM kalibru 7,62 mm, zwane „kałaszami”. Być może nowa broń – w odległej przyszłości – zastąpi także karabin Beryl kalibru 5,56 mm.

Prace nad nowym karabinkiem rozpoczęły się w 2003 roku i były częścią programu Tytan – „Polski żołnierz przyszłości”. Początkowo inżynierowie z Wojskowej Akademii Technicznej planowali, że stworzą klasyczną, jednolitą broń bezkolbową, czyli taką, której poszczególnych elementów konstrukcyjnych nie można wymieniać na inne. Było to zgodne z ówczesnymi światowymi trendami.

Jednak po trzech latach inżynierowie uznali, że najnowszy polski karabinek będzie bronią modułową. Taka konstrukcja umożliwia dowolną konfigurację broni, w zależności od potrzeb żołnierza. Zakres modyfikacji jest całkiem szeroki. Można na przykład wymienić lufę na dłuższą, zmienić kaliber broni z 5,56 na 7,62 mm czy doczepić granatnik. Żołnierz ma również szansę wprowadzić ulepszenia dotyczące ergonomii i wygody użytkowania. Chodzi tu m.in. o zamontowanie dodatkowego uchwytu, celownika czy zmiany układu kolbowego. Konstrukcja modułowa karabinku jest rozwiązaniem znanym i cenionym na świecie. Tego rodzaju broń – o nazwie FN SCAR – używają np. amerykańskie wojska specjalne.

Pomysł opracowania modułowej broni dla polskich żołnierzy zyskał poparcie Ministerstwa Obrony Narodowej. Zdecydowano, że karabinek powinien powstać zarówno w wersji kolbowej, jak i bezkolbowej. W 2007 roku Wojskowa Akademia Techniczna oraz Fabryka Broni „Łucznik” z Radomia otrzymały z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dofinansowanie na trzyletni projekt badawczo-rozwojowy. Jego celem miało być zbudowanie prototypów karabinka standardowego (kolbowego) oraz bezkolbowego modułowego systemu broni strzeleckiej (MSBS). W 2011 roku wojsko dostało do testów pierwsze egzemplarze karabinku. Wysokie noty, jakie żołnierze przyznali nowej broni, sprawiły, że konsorcjum WAT-u i Fabryki Broni „Łucznik” otrzymało kolejne rządowe wsparcie. Tym razem inżynierowie mieli dopracować broń w obu liniach – bezkolbowej i kolbowej. Każda z nich ma mieć po pięć wersji: karabinek podstawowy, karabinek z granatnikiem kal. 40 mm, subkarabinek (z krótszą lufą), karabinek wyborowy i karabinek maszynowy. Inżynierowie mają na to czas do końca 2016 roku.

Czy termin zostanie dotrzymany? Adam Seliga, prezes radomskiego „Łucznika” przekonuje, że prace badawczo-rozwojowe są na dobrej drodze. Obecnie trwają testy zakładowe pierwszego z rodziny modułowych karabinów w wersji klasycznej czyli kolbowej. – Zaraz po ich zakończeniu przekażemy broń do badań kwalifikacyjnych – mówił Seliga na początku października podczas sejmowej Komisji Obrony Narodowej.

Badania kwalifikacyjne to testy, którym polskie wojsko poddaje każdy nowy typ uzbrojenia i sprzętu wojskowego, mający trafić do służby w polskiej armii. Sprawdzana jest nie tylko funkcjonalność broni, lecz i zgodność z opracowaną przez producenta dokumentacją techniczną.

Wyjątkowość polskiego MSBS

Wojskowi mieli już okazję testować zarówno prototypy modelu bezkolbowego, jak i kolbowego broni. Ich opinie o karabinkach w większości były bardzo dobre. To, na co przede wszystkich zwracali uwagę wojskowi eksperci, to uniwersalność konstrukcji. Broń jest jedną z nielicznych na świecie, którą bez problemu można dostosować do strzelca prawo- lub leworęcznego. To dlatego, że po obu jej stronach umieszczono takie elementy manipulacyjne, jak: przełącznik rodzaju ognia, zwalniacz zamka, bezpiecznik oraz przycisk zwalniający magazynek. Co bardzo istotne, żołnierz może również zmienić kierunek wyrzucania łusek (zamek jest przestawny).