Przedstawiciele OBWE wizytują polskie jednostki

Ponad 30 przedstawicieli 18 państw Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie wizytuje polskie jednostki. Poznawali strukturę i zadania 32 Bazy Lotnictwa Taktycznego w Łasku. Obejrzeli infrastrukturę lotniskową i kołowanie wielozadaniowego samolotu F-16. Wczoraj delegaci OBWE przyglądali się także szkoleniu spadochroniarzy w Krakowie.

Przedstawiciele Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE) przyjechali do Polski w ramach realizacji postanowień „Dokumentu wiedeńskiego” z 2011 roku. Jest to międzynarodowe porozumienie dotyczące kontroli zbrojeń, rozbrojenia oraz „środków budowy zaufania i bezpieczeństwa w Europie”. Delegację OBWE tworzą przedstawiciele 18 państw, m.in. Białorusi, Belgii, Czech, Niemiec, Węgier, Francji, Norwegii, Rumunii, Rosji, Ukrainy i Wielkiej Brytanii. Każdy kraj reprezentują dwie osoby. Są to żołnierze i cywile, np. pracownicy placówek dyplomatycznych. Obserwatorom towarzyszą przedstawiciele polskiego Ministerstwa Obrony Narodowej, Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych i Dowództwa Operacyjnego RSZ.

Piloci i spadochroniarze

Podczas wizyty w Polsce członkowie OBWE najpierw odwiedzili 32 Bazę Lotnictwa Taktycznego w Łasku, gdzie stacjonują wielozadaniowe F-16. Następnie pojechali do Krakowa, by tam obejrzeć fragment szkolenia żołnierzy 6 Brygady Powietrznodesantowej. – Przekazaliśmy delegatom informacje na temat struktury i zadań naszej jednostki – mówi kpt. Joanna Motylińska-Szczych, rzecznik prasowy 32 Bazy z Łasku. – Później przedstawiciele OBWE obejrzeli infrastrukturę lotniskową i odwiedzili komendę obsługi lotniska – dodaje. W programie wizyty była także prezentacja w powietrzu myśliwca F-16. Niestety, ze względu na złą pogodę pilot wykonał jedynie kołowanie po pasie startowym.

W środę delegacja Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie odwiedziła Kraków. Uczestnicy wizyty poznali sprzęt i uzbrojenie, którymi dysponuje 6 Brygada Powietrznodesantowa. Obserwowali też zajęcia z wychowania fizycznego oraz trening w ośrodku szkolenia spadochronowego. Ponadto dowódca 6 BPD płk Grzegorz Chałupka opisał gościom strukturę organizacyjną Brygady, przeznaczenie oraz zadania polskich spadochroniarzy.

Następnie delegacja pojechała do 8 Bazy Lotnictwa Transportowego na Balicach, gdzie instruktorzy z 6 BPD zaprezentowali, w jaki sposób przygotowuje się ciężkie ładunki do desantowania, tzw. tarę desantową. Później, już na Pustyni Błędowskiej, przedstawiciele OBWE oglądali desantowanie ponad stu żołnierzy 6 Brygady. Skoczkowie wyposażeni w spadochrony AD-95 desantowali się z pokładu samolotu Casa C-295M.

Na zrzutowisku przedstawiciele OBWE obejrzeli także wyposażenie 6 Brygady, m.in. przeciwpancerne pociski kierowane Spike, zestawy przeciwlotnicze Grom, ręczne granatniki przeciwpancerne, moździerze oraz karabiny maszynowe i wyborowe, karabinki i pistolety. Ponadto przedstawiciele Dowództwa Generalnego RSZ zaprezentowali dwie haubice Krab.

Obowiązkowe odwiedziny

Każde państwo, które podpisało „Dokument wiedeński”, jest zobowiązane do zorganizowania jednej takiej wizyty w ciągu pięciu lat. Poprzednio, gdy przedstawiciele OBWE gościli w Polsce, odwiedzili 17 Wielkopolską Brygadę Zmechanizowaną w Międzyrzeczu i 31 Bazę Lotnictwa Taktycznego w Krzesinach.

Przepisy zakładają, że podczas wizyty delegaci obserwują rutynową działalność jednostek wojskowych, a także szkolenie żołnierzy. Przedstawiciele OBWE powinni otrzymać dane na temat bieżącej działalności danej jednostki, mogą również rozmawiać z żołnierzami, a także obejrzeć wszystkie samoloty (w przypadku baz lotniczych) oraz inne wyposażenie i uzbrojenie.