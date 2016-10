Oświadczenie MON nt. modernizacji technicznej Sił Zbrojnych RP

W związku z nieprawdziwymi informacjami na temat stanu realizacji przez Ministerstwo Obrony Narodowej programu modernizacji technicznej Sił Zbrojnych RP rozpowszechnianymi przez polityków PO informuję, że:

Zgodnie z ustawą o przebudowie i modernizacji technicznej Sił Zbrojnych – jedna piąta wydatków obronnych przeznaczana jest na modernizacje, to jest zakupy nowego uzbrojenia i sprzętu wojskowego.

W poprzednich latach zobowiązanie to nie było dotrzymywane. Sprawująca rządy koalicja PO-PSL corocznie dokonywała korekt budżetowych, które miały na celu uzasadnienie niemożliwości wyposażenia polskiej armii w nowoczesne uzbrojenie.

Rok 2016 będzie pierwszym od wielu lat rokiem budżetowym, w którym wydatki na zakupy uzbrojenia zrealizowane zostaną w całej zaplanowanej wysokości – ponad 7 mld zł.

Szczegółowa analiza wydatków zrealizowanych i pozostających do zrealizowania w końcówce roku sporządzana jest w MON w pierwszych dniach listopada, dlatego nie jest dziś możliwe przekazanie opinii publicznej szczegółowych informacji na ten temat.Tym niemniej wielkości wynikające z podpisanych już umów zakupowych, bądź umów znajdujących się w fazie finalizacji pozwalają przewidywać, iż rzeczywiście po raz pierwszy od wielu lat armia otrzyma nowoczesne uzbrojenie w zaplanowanych ilościach i terminach.

Znany opinii publicznej fakt przewlekania przez Airbus Helicopters negocjacji offsetowych oraz formułowania przez koncern nieodpowiadających polskim potrzebom obietnic i kwot odnoszących się do offsetu zmusił MR do zakończenia trwającego cztery lata postępowania na zakup śmigłowców wielozadaniowych.

Tym niemniej Ministerstwo ON gotowe jest na szybkie podjęcie działań wypełniających groźną dla bezpieczeństwa państwa lukę, jaka mogła się w związku z tym pojawić.

Informuję, iż aktualnie trwają wstępne rozmowy z trzema potencjalnymi dostawcami śmigłowców najpilniej wymaganych przez polskie Siły Zbrojne.

Ministerstwo zakłada, że w ich wyniku w roku 2017 Siły Zbrojne otrzymają pierwsze śmigłowce przeznaczone do działań wojsk specjalnych oraz misji poszukiwawczo-ratowniczych. Będzie to oznaczało blisko trzyletnie przyspieszenie realizacji ustalonego jeszcze w 2012 roku programu śmigłowcowego.

Informuję w związku z tym, że rozpoczęte rozmowy nie oznaczają zakupu z pominięciem obowiązujących procedur zakupów ze środków publicznych. Przeciwnie – rozmowom zapewniono całkowitą przejrzystość i równe traktowanie wszystkich oferentów. Warto przypomnieć, że jednym z warunków podpisania kontraktu jest stworzenie śmigłowcowego centrum serwisowego w Łodzi, o czym wielokrotnie mówił minister obrony narodowej Pan Antoni Macierewicz. Po ich zakończeniu opinia publiczna zostanie szczegółowo poinformowana o materialnym ich wyniku.

z-ca dyrektora CO MON

Beata Perkowska