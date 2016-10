Najważniejszy egzamin lotników

Ponad 100 najważniejszych polskich lotników zameldowało się wczoraj w Krzesinach. Piloci biorą udział w egzaminie „Zlot 2016”. Muszą wykazać się znajomością aktualnych przepisów lotniczych oraz wiedzą o budowie samolotów i śmigłowców. Mieli też zdawać sprawdzian z umiejętności praktycznych w powietrzu, jednak loty odwołano z powodu złej pogody.





W Krzesinach, na terenie 31 Bazy Lotnictwa Taktycznego, spotkali się przedstawiciele kadry kierowniczej sił zbrojnych. – Dla pilotów to najważniejszy moment w roku. Na „Zlot 2016” przyjechali lotnicy z sił powietrznych, wojsk lądowych i marynarki wojennej – mówi ppłk Szczepan Głuszczak, rzecznik prasowy Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych.



Piloci co roku zdają egzamin, by potwierdzić poziom swoich umiejętności. Ale „Zlot 2016” to nie tylko sprawdzian dla lotników. Jest to także kurs szkoleniowo-metodyczny, w którym biorą udział dowódcy różnego szczebla, m.in. skrzydeł, baz, eskadr i grup działań lotniczych. To o tyle ważne, że właśnie ci oficerowie decydują o sposobie i jakości szkolenia oraz o procedurach, które obowiązują pilotów.



„Zlot 2016” rozpoczął się we wtorek rano. Plan zakładał, że piloci będą zdawać dwuetapowy egzamin: teoretyczny i praktyczny. Planowano, że swoje umiejętności pilotażowe i bojowe w powietrzu oficerowie zaprezentują siadając za sterami m.in. samolotów: F-16, MiG-29, Su-22, C-130 Hercules, C-295M CASA, TS-11 Iskra, PZL 130 Orlik oraz śmigłowców Mi-24, W-3 Sokół oraz Mi-8/17.



Niestety, plany lotnikom pokrzyżowała pogoda. – Ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne i konieczność zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom kursu, podjęto decyzję o wstrzymaniu lotów – mówi kpt. Krzysztof Nanuś, rzecznik prasowy 31 Bazy Lotnictwa Taktycznego. – Piloci przystąpili jedynie do egzaminu teoretycznego – dodaje.



Ich zadaniem było między innymi rozwiązanie testów dotyczących budowy maszyn i prawa lotniczego. W czasie egzaminu musieli wykazać się m.in. wiedzą z zakresu planowania i monitorowania procedur operacyjnych, nawigacji, radionawigacji, łączności i zasad eksploatacji różnego rodzaju samolotów i śmigłowców. Kompetencje lotników oceniała 25-osobowa komisja specjalistów, której przewodniczył inspektor sił powietrznych gen. bryg. pil. Tomasz Drewniak.



Podczas drugiego dnia „Zlotu 2016” piloci wezmą udział w szkoleniu metodycznym. W planie są wykłady na temat zmian w przepisach lotniczych, przyszłości lotnictwa wojskowego, wykorzystania statków powietrznych. Podsumowane zostaną międzynarodowe szkolenia lotnicze, przeprowadzone w ostatnim czasie. Piloci rozmawiać będą także o bezpieczeństwie lotów i nowych wyzwaniach lotniczych. Do tych ostatnich należy na pewno przyjęcie samolotów do szkolenia zaawansowanego M-346 Master. Pierwszy z nich ma wylądować w Dęblinie już za kilka tygodni.



Kurs szkoleniowo-metodyczny połączony z egzaminem dla najwyższej kadry lotniczej w siłach zbrojnych odbywa się cyklicznie co roku. W kursie biorą udział przedstawiciele Ministerstwa Obrony Narodowej, Dowództwa Generalnego RSZ, Dowództwa Operacyjnego RSZ, Sztabu Generalnego WP, Inspektoratu MON ds. Bezpieczeństwa Lotów, Centrum Operacji Powietrznych, Szefostwa Służby Ruchu Lotniczego SZRP, Szefostwa Służby Hydrometeorologicznej SZRP, Urzędu Lotnictwa Cywilnego, Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej oraz innych instytucji.