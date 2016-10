Wysocy przedstawiciele krajów NATO i UE ponownie w Warszawie

Po szczycie NATO prezydenci, premierzy i ministrowie kolejny raz odwiedzą Warszawę. Tym razem, aby wziąć udział w międzynarodowej konferencji Warsaw Security Forum 2016.

Po sukcesie szczytu NATO Warszawa ponownie znajdzie się w centrum uwagi analityków i ekspertów. 26 – 28 października br. odbywa się Warsaw Security Forum 2016, konferencja zapowiadająca się jako jedno z najważniejszych wydarzeń w temacie bezpieczeństwa międzynarodowego oraz obronności. Wysoki poziom dyskusji mają zapewnić m. in. prezydent Estonii Toomas Hendrik Ilves, wicepremierzy Polski oraz Ukrainy, Mateusz Morawiecki i Ivanna Klympush-Tsintsadze, ministrowie spraw zagranicznych Chorwacji oraz Litwy Miro Kovač oraz Linas Linkevičius.

Jak co roku, swój strategiczny udział potwierdziło Biuro Bezpieczeństwa Narodowego (BBN), które związane jest z Warsaw Security Forum od samego początku. Szef BBN, minister Paweł Soloch, który również w tym roku będzie reprezentował polski punkt widzenia, w roku 2015 przyznał, że „współpraca z Fundacją Pułaskiego będzie kontynuowana” oraz że „Warszawskie Forum Bezpieczeństwa jest ważnym miejscem spotkań nie tylko ze względu na podejmowane tematy, ale również ze względu na obecność znakomitych gości”. Również Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego (NATO) postrzega WSF jako ważne wydarzenie służące promocji relacji transatlantyckich i oficjalnie wyraziła poparcie dla konferencji. WSF cieszy się również wsparciem ważnych polskich instytucji państwowych i zostało objęte patronatami honorowymi Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, a także Ministra Finansów, Ministra Cyfryzacji oraz Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. We współpracę przy organizacji Warsaw Security Forum zaangażowały się także polskie i zagraniczne think tanki m.in. Carnegie Europe, Atlantic Council, German Marshall Fund of the United States, Instytut Kościuszki, Centrum Stosunków Międzynarodowych, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Instytut Wolności, Forum Młodych Dyplomatów i wiele innych.

Konferencja stanowi ważną platformę wymiany doświadczeń dla wysokich przedstawicieli państwowych i ich doradców, której celem jest wypracowanie wspólnej odpowiedzi na wyzwania współczesnej Europy i Świata. Jak co roku WSF skupi się na wyzwaniach stojących przed członkami Paktu Północnoatlantyckiego i Unii Europejskiej. Ważnym tematem konferencji będzie ocena realizacji postanowień ze szczytu NATO w Warszawie. W centrum rozważań znajdzie się także ewolucja podejścia państw sojuszniczych do kwestii związanych z terroryzmem międzynarodowym, jak również cyberbezpieczeństwo czy strategia dla Południowej Flanki NATO. Wśród poruszanych tematów znajdzie się również kwestia światowego przywództwa, wybory w Stanach Zjednoczonych Ameryki oraz układ nuklearny z Iranem. Z racji usytuowania Warszawy, ważnymi tematami będą nowe wyzwania dla współpracy regionalnej, kwestia Ukrainy czy relacje z Federacją Rosyjską.

***

Warsaw Security Forum jest międzynarodową konferencją, a zarazem miejscem spotkań prezydentów, premierów, ministrów, ambasadorów, kadry wojskowej oraz doradców i ekspertów umożliwiającą wymianę doświadczeń, a także rozwój debaty na temat bieżących problemów bezpieczeństwa. Celem konferencji jest wypracowanie kolektywnej odpowiedzi na wyzwania i zagrożenia dla państw NATO i UE oraz pogłębianie współpracy w sferze obronności.

Polska Zbrojna objęła konferencję patronatem medialnym. Więcej informacji oraz agenda wydarzenia dostępne są na stronie Warsaw Security Forum.