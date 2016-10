98. rocznica odrodzenia SGWP

Żołnierze i pracownicy Sztabu Generalnego Wojska Polskiego świętują dziś 98. rocznicę jego odrodzenia.

Obchody rozpoczęło podniesienie na maszt flagi szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego oraz złożenie wiązanki kwiatów przed tablicą śp. generała Gągora. Następnie generał Mieczysław Gocuł wręczył medale resortowe i odznaki pamiątkowe Sztabu Generalnego WP wyróżnionym żołnierzom i pracownikom instytucji, a także puchary i wyróżnienia w ramach współzawodnictwa sportowego.

O godzinie 10.00 biskup polowy Wojska Polskiego Józef Guzdek w Katedrze Polowej Wojska Polskiego odprawił mszę w intencji żołnierzy i pracowników Sztabu Generalnego WP.

Główne uroczystości z udziałem przedstawicieli najwyższych władz państwowych, odbyły się na dziedzińcu Sztabu przy ul. Rakowieckiej. – W latach dziewięćdziesiątych Sztab Generalny WP z nową energią przystąpił do tworzenia, kierowania i dowodzenia Wojskiem Polskim w nowej, odtworzonej i niepodległej Rzeczpospolitej. (…) Ważnym okresem było wejście do struktur NATO oraz dostosowanie sił zbrojnych do nowych wyzwań i wymagań – mówił podczas uroczystości w Sztabie Generalnym WP podsekretarz stanu w MON Tomasz Szatkowski. – Życzę wam tego kreatywnego wysiłku, bo Sztab Generalny WP był i jest tym miejscem, od którego będzie zależał potencjał obronny Rzeczpospolitej Polskiej – podkreślił podsekretarz.

– We współczesnym, dynamicznie zmieniającym się świecie naszym zadaniem jest umiejętne przewidywanie przyszłego środowiska bezpieczeństwa i rozpoznawanie zagrożeń. Na Sztabie Generalnym spoczywa odpowiedzialność za przygotowanie strategii użycia, rozwoju, jak również doskonalenia Wojska Polskiego. Sztab jako profesjonalna instytucja planowania oraz doradztwa powinien odpowiedzialnie i asertywnie przedstawiać najlepsze rozwiązania – mówił z kolei szef Sztabu Generalnego WP generał Mieczysław Gocuł.

– Sztab Generalny jest ośrodkiem strategicznej analizy i refleksji. Tu biorą początek procesy decyzyjne, stanowiące o konstruktywnej transformacji, modernizacji i przyszłości Wojska Polskiego. Cechuje nas stała troska o jakość proponowanych koncepcji. Tę jakość tworzą ludzie. Dzisiejsze święto stanowi okazję do podsumowania służby i pracy naszej społeczności. Pragnę wszystkim Państwu podziękować za wiedzę i doświadczenie. Dziękuję za kreatywność oraz entuzjazm, wniesione w proces tworzenia przemyślanych i trafnych rozwiązań. To właśnie Państwo stanowią trwały i merytoryczny walor Sztabu Generalnego – podkreślił generał.



Po zakończeniu wystąpienia okolicznościowego Tomasz Szatkowski, podsekretarz stanu w MON, w asyście generała Mieczysława Gocuła wręczył wyróżnionym żołnierzom i pracownikom odznaczenia i medale. Wśród wyróżnionych byli: ppłk Tomasz Mazurek (Wojskowy Krzyż Zasługi), ppłk Zbigniew Gierko, ppłk Arkadiusz Mroczkowski, ppłk Arkadiusz Wolicki, st. chor. sztab. Sławomir Witkowski, st. chor. sztab. Ireneusz Wojciechowski (Złoty Medal Za Zasługi dla Obronności Kraju), mjr Sławomir Jeżewski, Piotr Parzychowski (Srebrny Medal Za Zasługi dla Obronności Kraju) oraz Jolanta Bieńkowska (Brązowy Medal Za Zasługi dla Obronności Kraju).

Po uroczystej dekoracji Paweł Szot, sekretarz stanu, zastępca szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odczytał list Beaty Szydło, prezesa Rady Ministrów, do żołnierzy i pracowników Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.

Uroczystości zakończyło odśpiewanie „ Pieśni reprezentacyjnej Wojska Polskiego” oraz defilada pododdziałów.

W ramach współzawodnictwa sportowego SGWP zorganizowano 7 imprez sportowych w 6 konkurencjach. Uczestniczyło w nich ok. 150 żołnierzy Sztabu Generalnego WP oraz ok. 300 żołnierzy i pracowników WSzW.

W klasyfikacji końcowej komórek organizacyjnych tworzących Sztab Generalny WP kolejne miejsca zajęli: I miejsce – Zarząd Planowania Użycia Sił Zbrojnych i Szkolenia P3/P7, miejsce II Zarząd Organizacji i Uzupełnień P1 oraz miejsce III Zarząd Kierowania i Dowodzenia P6.

W klasyfikacji końcowej wojewódzkich sztabów wojskowych kolejne miejsca zajęły: I miejsce Wojewódzki Sztab Wojskowy w Bydgoszczy, II miejsce Wojewódzki Sztab Wojskowy w Lublinie oraz III miejsce Wojewódzki Sztab Wojskowy w Olsztynie.

Źródło: SGWP