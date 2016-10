Wojskowa pomoc medyczna

Na południu Kosowa, w strefie odpowiedzialności polskiego zespołu łącznikowo-monitorującego (LMT) XXXIV zmiany PKW KFOR, trwają badania parazytologiczne miejscowej ludności, dzieci w wieku 6–15 lat uczęszczających do szkół podstawowych w gminie Kaҫanik.



Akcja mająca wymiar pomocy humanitarnej udzielanej przez Wojsko Polskie dla mieszkańców Kosowa rozpoczęła się we wrześniu 2015 r., kiedy w rejonie stacjonowania polskich żołnierzy przebywał płk Krzysztof Korzeniewski, profesor Wojskowego Instytutu Medycznego, kierownik Zakładu Epidemiologii i Medycyny Tropikalnej. Do chwili obecnej zespół płk. Korzeniewskiego w Polsce zbadał ponad 1000 kosowskich dzieci, wykrywając zarażenia pasożytami jelitowymi u 15% badanych. Wszystkie osoby zarażone otrzymały odpowiednie leczenie przeciwpasożytnicze finansowane przez stronę polską.



Celem działań prowadzonych przez wojskową służbę zdrowia z Polski jest, oprócz eliminacji zarażeń pasożytniczych i poprawy stanu zdrowia małych pacjentów, podniesienie świadomości prozdrowotnej i nawyków higienicznych wśród mieszkańców Kosowa, jak również opracowanie odpowiednich działań prewencyjnych ukierunkowanych na zmniejszenie występowania chorób pasożytniczych przewodu pokarmowego w lokalnej populacji.



Badania są prowadzone przy aktywnym współudziale lokalnego samorządu, szefa Wydziału Służby Zdrowia gminy Kaçanik pani Diany Reka oraz szefa Wydziału Edukacji i Kultury pana Envera Kamishi. Podczas spotkania z lokalnymi władzami ustalono, że w IV kwartale 2016 r. badaniami zostanie objętych 2200 dzieci uczęszczających do szkół podstawowych w miejscowościach Kaçanik, Dubrava i Biçec. Dzięki systemowemu działaniu opracowanemu przez płk. Korzeniewskiego i jego zespół będzie możliwe stopniowe eliminowanie chorób pasożytniczych przewodu pokarmowego oraz stopniowa poprawa stanu zdrowia Kosowian, w szczególności dzieci w wieku szkolnym.



Tekst: por. Damian Antonik