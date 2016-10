Techniki ratownicze

Na krakowskich Balicach trwa szkolenie z technik linowych, które realizuje 3 Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza.

Szkolenie, które rozpoczęło się 17 października, przeznaczone jest dla personelu aeromedycznego 3 Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej (3 GPR) z Krakowa.

Zajęcia z technik ratowniczych realizowane są z pokładu etatowego śmigłowca Mi-8 będącego w wyposażeniu 3 GPR. Należy dodać, iż krakowski SAR (z ang. Search And Reascue – grupa poszukiwawczo-ratownicza) jako jedyny w Polsce wykorzystuje śmigłowiec Mi-8 do technik linowych w ratownictwie lotniczym. Wszystkie loty realizowane są w stałym składzie załogi tak, by nie doprowadzać szkolonych do zmiany standardów i nawyków w trakcie realizacji praktycznego użycia sprzętu. Jest to niezmiernie ważne ze względu na czas, który w sytuacjach ratowniczych jest jednym z najważniejszych determinantów.

Medycy szkolą się z zakresu ratownictwa z wykorzystaniem technik linowych. Jednak przed rozpoczęciem praktycznego szkolenia z użyciem śmigłowców odbyli kilkudniowe szkolenie specjalistyczne w Wojskowym Ośrodku Szkoleniowo-Kondycyjnym w Zakopanem pod kierownictwem kapitana Adama Daszkiewicza oraz instruktorów: porucznika Dariusza Brączyka, starszego sierżanta Rafała Malińskiego oraz najlepiej wyszkolonego ratownika-instruktora 3 GPR młodszego chorążego Krzysztof Stępniaka. W Zakopanem zrealizowali pierwszy etap szkolenia, który obejmował zajęcia teoretyczne i praktyczne z wykorzystaniem ścianki wspinaczkowej. Oprócz personelu aeromedycznego, w zajęciach brał także udział personel kabinowy: piloci i technicy latający.

Zajęcia z zakresu ratownictwa z wykorzystaniem technik linowych zakończą się w najbliższą środę.

Teks: por. pil. Sylwester Kanadys, kpt. Martyna Fedro-Samojedny